В Тольятти полицейские совместно с общественниками провели рейды по местам концентрации молодежи

В рамках профилактической работы с детьми по предупреждению совершения правонарушений в общественных местах, полицейскими совместно с представителями Общественного совета при Управлении МВД России по г. Тольятти проведены рейды по местам концентрации несовершеннолетних.

В ходе профилактических мероприятий сотрудники органов внутренних дел провели с юными горожанами разъяснительные беседы, нацеленные на повышение правовой грамотности подростков.

Полицейские напомнили ребятам о нормах поведения в общественных местах и базовых правилах личной безопасности.

Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних совместно с представителями общественности разъяснили подросткам о последствиях быстрого заработка, в частности связанного с передачей сведений банковской карты для совершения мошеннических операций неизвестными.

В завершение профилактических бесед полицейские призвали молодёжь вести здоровый образ жизни, помнить о правилах безопасности и законопослушного поведения.