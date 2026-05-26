36 км дорог к детским лагерям и досуговым центрам обновят в регионе

В 2026 году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» приведут в порядок 17 участков дорог, ведущих к зонам детского отдыха.

Общая протяжённость — 36 км.



Работы пройдут в Волжском, Кинельском и Борском районах, а также в Самаре и Тольятти. Новое покрытие получат подъезды к более чем 15 детским развивающим и досуговым центрам и к 5 оздоровительным лагерям.



Уже сейчас можно безопасно добираться до лагеря «Орлёнок» в посёлке Прибрежном — весной отремонтировали 9 км трассы Волжский – Курумоч – «Урал».



Скоро новое покрытие появится и на 2-й просеке в Самаре — дороге к лагерю «Золотая рыбка».



Безопасные маршруты к детским учреждениям — приоритет нацпроекта. Работы находятся на контроле Губернатора Вячеслава Федорищева, сообщает пресс-служба минтранса СО.

