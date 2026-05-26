Я нашел ошибку
Главные новости:
26 мая в Самаре прозвенели последние звонки для выпускников. В этом году школу заканчивают 4478 одиннадцатиклассников.
Последние звонки прозвенели более чем для 4,4 тысяч выпускников самарских школ
В 2026 году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» приведут в порядок 17 участков дорог, ведущих к зонам детского отдыха.
36 км дорог к детским лагерям и досуговым центрам обновят в регионе
В Благовещенске состоялся первый в России Российско-китайский форум промышленного туризма, собравший экспертов из КНР, Беларуси и делегаций из более чем 40 регионов Российской Федерации.
Самарская область — лидер в сфере промышленного туризма
До 14 июня продлен прием заявок на Международную премию «Мы вместе», ориентированную на помощь людям и улучшение качества жизни.
Продлен прием заявок на Международную премию «Мы вместе»
26 мая на 4 километре автодороги Кинель - Богатое произошло столкновение двух автомобилей: Jaecoo и Lada Vesta. Есть пострадавший, 2016 года рождения, доставлен в областную больницу имени Середавина.
На  автодороге Кинель - Богатое столкнулись два автомобиля, госпитализирован ребенок
В Тольятти местной организацией «Динамо», в рамках Спартакиады – 2026, организованы и проведены соревнования по мини-футболу среди коллективов физической культуры правоохранительных органов и органов безопасности.
В Тольятти прошли соревнования по мини-футболу
27 мая в Самарской областной научной библиотеке состоится межрегиональная научная конференция «Бояре Салтыковы и истоки книжной культуры Самары: к 400-летию прибытия на воеводство в Самару Б.М. Салтыкова»
В СОУНБ пройдет межрегиональная научная конференция
Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Фонд Росконгресс при поддержке ВЭБ.РФ и Правительства Нижегородской области объявили о старте сбора инициатив на шестой Форум «Сильные идеи для нового времени».
Самарцы могут принять участие в VI Форуме «Сильные идеи для нового времени»
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 71.55
0.34
EUR 85.45
2.91
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Музей им. Алабина приглашает на встречу с историком Борисом Морозовым
Самарский зоопарк приглашает всех на мероприятие "Всемирный день попугаев".
В Музее-галерее «Заварка» состоится лекция «Кино в доме»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарская область — лидер в сфере промышленного туризма

190
В Благовещенске состоялся первый в России Российско-китайский форум промышленного туризма, собравший экспертов из КНР, Беларуси и делегаций из более чем 40 регионов Российской Федерации.

В Благовещенске состоялся первый в России Российско-китайский форум промышленного туризма, собравший экспертов из КНР, Беларуси и делегаций из более чем 40 регионов Российской Федерации. Делегации обменялись успешным опытом в области развития промышленного туризма.

Самарская область представила проект «Крылья промышленности: будущее в настоящем», который был удостоен победы в номинации «За развитие индустриального гостеприимства». Это достижение свидетельствует о высоком уровне организации промышленного туризма в регионе и его значительном потенциале для дальнейшего роста.

В рамках форума также были отмечены достижения других предприятий Самарской области: Городской округ Тольятти — победитель в номинации «За демонстрацию достижений промышленного города».
Молочный комбинат «САМАРАЛАКТО» (компания «Логика молока») — «За продвижение бренда и качество продукции».
Международный аэропорт Курумоч — «За развитие индустриального гостеприимства».

Министр туризма Самарской области Екатерина Матвеева подчеркнула, что промышленный туризм сегодня представляет собой не просто экскурсии на производство, а стратегический инструмент, открывающий новые горизонты для региона. Она отметила:
«Для Самарской области это возможность не только продемонстрировать мощь и инновационность нашей индустрии, но и вдохнуть новую жизнь в образ региона, сделав его центром притяжения для тех, кто хочет увидеть, как создаётся настоящее и рождается будущее России».

Согласно последним данным, количество посетителей промышленных предприятий в 2025 году увеличилось в 5 раз по сравнению с 2024 годом. В 2024 году предприятия посетили 15 600 человек, а в 2025 году — 75 900 человек. В 2026 году к Всероссийской образовательной программе «Открытая промышленность» присоединились ещё 12 предприятий, что подтверждает растущий интерес к этому направлению.

 

Фото:   Министерство туризма Самарской области

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
26 мая в Самаре прозвенели последние звонки для выпускников. В этом году школу заканчивают 4478 одиннадцатиклассников.
26 мая 2026, 22:15
Последние звонки прозвенели более чем для 4,4 тысяч выпускников самарских школ
26 мая в Самаре прозвенели последние звонки для выпускников. В этом году школу заканчивают 4478 одиннадцатиклассников. Общество
113
В 2026 году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» приведут в порядок 17 участков дорог, ведущих к зонам детского отдыха.
26 мая 2026, 21:09
36 км дорог к детским лагерям и досуговым центрам обновят в регионе
В 2026 году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» приведут в порядок 17 участков дорог, ведущих к зонам детского отдыха. Дороги
137
27 мая в Самарской областной научной библиотеке состоится межрегиональная научная конференция «Бояре Салтыковы и истоки книжной культуры Самары: к 400-летию прибытия на воеводство в Самару Б.М. Салтыкова»
26 мая 2026, 19:10
В СОУНБ пройдет межрегиональная научная конференция
27 мая в Самарской областной научной библиотеке состоится межрегиональная научная конференция «Бояре Салтыковы и истоки книжной культуры Самары: к... Общество
250
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел личный прием граждан. На нем рассмотрели вопросы модернизации системы водоснабжения в Пестравском районе и повышения доступности услуг МФЦ в Центральном районе г.о. Тольятти.
26 мая 2026  17:59
Вячеслав Федорищев принял обращения жителей по вопросам модернизации водоснабжения и повышения доступности услуг МФЦ
442
Врио министра градостроительной политики Самарской области стала Екатерина Семенова
26 мая 2026  13:54
Врио министра градостроительной политики Самарской области стала Екатерина Семенова
399
340 тысяч жителей Самарской области отдали голоса за объекты благоустройства
26 мая 2026  13:12
340 тысяч жителей Самарской области отдали голоса за объекты благоустройства
299
Фестиваль «ТурПритяжение» открыл летний туристический сезон в Самаре
26 мая 2026  11:50
Фестиваль «ТурПритяжение» открыл летний туристический сезон в Самаре
366
В «Кубке регионов» на «Туриаде-2026» первое место завоевала команда Самарской области
26 мая 2026  11:41
В «Кубке регионов» на «Туриаде-2026» первое место завоевала команда Самарской области
390
Весь список