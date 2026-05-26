Самарская область — лидер в сфере промышленного туризма

В Благовещенске состоялся первый в России Российско-китайский форум промышленного туризма, собравший экспертов из КНР, Беларуси и делегаций из более чем 40 регионов Российской Федерации. Делегации обменялись успешным опытом в области развития промышленного туризма.



Самарская область представила проект «Крылья промышленности: будущее в настоящем», который был удостоен победы в номинации «За развитие индустриального гостеприимства». Это достижение свидетельствует о высоком уровне организации промышленного туризма в регионе и его значительном потенциале для дальнейшего роста.



В рамках форума также были отмечены достижения других предприятий Самарской области: Городской округ Тольятти — победитель в номинации «За демонстрацию достижений промышленного города».

Молочный комбинат «САМАРАЛАКТО» (компания «Логика молока») — «За продвижение бренда и качество продукции».

Международный аэропорт Курумоч — «За развитие индустриального гостеприимства».



Министр туризма Самарской области Екатерина Матвеева подчеркнула, что промышленный туризм сегодня представляет собой не просто экскурсии на производство, а стратегический инструмент, открывающий новые горизонты для региона. Она отметила:

«Для Самарской области это возможность не только продемонстрировать мощь и инновационность нашей индустрии, но и вдохнуть новую жизнь в образ региона, сделав его центром притяжения для тех, кто хочет увидеть, как создаётся настоящее и рождается будущее России».



Согласно последним данным, количество посетителей промышленных предприятий в 2025 году увеличилось в 5 раз по сравнению с 2024 годом. В 2024 году предприятия посетили 15 600 человек, а в 2025 году — 75 900 человек. В 2026 году к Всероссийской образовательной программе «Открытая промышленность» присоединились ещё 12 предприятий, что подтверждает растущий интерес к этому направлению.

