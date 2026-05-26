26 мая в Самаре прозвенели последние звонки для выпускников. В этом году школу заканчивают 4478 одиннадцатиклассников.
Последние звонки прозвенели более чем для 4,4 тысяч выпускников самарских школ
В 2026 году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» приведут в порядок 17 участков дорог, ведущих к зонам детского отдыха.
36 км дорог к детским лагерям и досуговым центрам обновят в регионе
В Благовещенске состоялся первый в России Российско-китайский форум промышленного туризма, собравший экспертов из КНР, Беларуси и делегаций из более чем 40 регионов Российской Федерации.
Самарская область — лидер в сфере промышленного туризма
До 14 июня продлен прием заявок на Международную премию «Мы вместе», ориентированную на помощь людям и улучшение качества жизни.
Продлен прием заявок на Международную премию «Мы вместе»
26 мая на 4 километре автодороги Кинель - Богатое произошло столкновение двух автомобилей: Jaecoo и Lada Vesta. Есть пострадавший, 2016 года рождения, доставлен в областную больницу имени Середавина.
На  автодороге Кинель - Богатое столкнулись два автомобиля, госпитализирован ребенок
В Тольятти местной организацией «Динамо», в рамках Спартакиады – 2026, организованы и проведены соревнования по мини-футболу среди коллективов физической культуры правоохранительных органов и органов безопасности.
В Тольятти прошли соревнования по мини-футболу
27 мая в Самарской областной научной библиотеке состоится межрегиональная научная конференция «Бояре Салтыковы и истоки книжной культуры Самары: к 400-летию прибытия на воеводство в Самару Б.М. Салтыкова»
В СОУНБ пройдет межрегиональная научная конференция
Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Фонд Росконгресс при поддержке ВЭБ.РФ и Правительства Нижегородской области объявили о старте сбора инициатив на шестой Форум «Сильные идеи для нового времени».
Самарцы могут принять участие в VI Форуме «Сильные идеи для нового времени»
Последние звонки прозвенели более чем для 4,4 тысяч выпускников самарских школ

26 мая в Самаре прозвенели последние звонки для выпускников. В этом году школу заканчивают 4478 одиннадцатиклассников.

26 мая в Самаре прозвенели последние звонки для выпускников. В этом году школу заканчивают 4478 одиннадцатиклассников. Торжественные церемонии посетили представители Правительства Самарской области, администрации города, городской и губернской дум, ветераны СВО. Глава Самары Иван Носков совместно с Героем России Михаилом Тамбовцевым поздравили с окончанием учебы учеников школы № 168, а также побывали на линейке в школе № 41 «Гармония».

«Мы, взрослые, прекрасно понимаем сегодняшние чувства выпускников: когда-то и в нашей жизни был последний звонок. Понимаем грусть от необходимости расстаться со школой, но в то же время и радостное нетерпение — что же будет дальше, в новой, взрослой жизни? Уверен, что у каждого дальше все будет круто — будут новые друзья, учеба в вузах, новые жизненные дороги и яркие события. Желаю успешной сдачи госэкзаменов и чтобы годы, проведенные в школе, вы всегда вспоминали с благодарностью и теплотой. Особые слова благодарности педагогам, которые прошли с ребятами долгий путь к знаниям, и родителям за их постоянную поддержку», – сказал глава города Самары Иван Носков.

Школа № 168, которой в следующем году исполнится 65 лет, сегодня выпускает 44 человека. Как отметила директор школы Марина Попова, около 70% выпускников ежегодно поступают в высшие учебные заведения Самарской области на бюджетные места, а затем продолжают работать в Самаре или на территории региона. В их числе — Герой России Михаил Тамбовцев, который когда-то тоже выпускался из этой школы.

«Я окончил школу в 2014 году и до сих пор с большой радостью вспоминаю то время. Сохраните дружбу, которую вы здесь обрели: именно этот школьный коллектив — один из лучших в вашей жизни. Желаю всем сдать экзамены на отлично. Не забывайте своих учителей, берегите родителей и любите свою Родину», – сказал Герой России, выпускник школы № 168 Михаил Тамбовцев.

После линейки школьники показали Ивану Носкову и Михаилу Тамбовцеву экспозицию, посвященную героям СССР и выпускникам школы — героям СВО.

В школе № 41 «Гармония» в этом году 68 выпускников. В финале последний звонок дали выпускники из числа претендующих на медаль.

«В этом году на золотую медаль у нас претендует 21 человек. Каждый год на едином государственном экзамене наши ученики подтверждают свои знания на 100 баллов по ряду предметов. В прошлом году аттестат с отличием получили 20 воспитанников нашей школы, а в 2024 — 19 человек. Стараемся держать планку и, безусловно, будем переживать за результаты наших ребят на экзаменах», – сказал директор школы № 41 «Гармония» Сергей Пичкуров.

С 1 июня у выпускников 11 классов начнется экзаменационная кампания. В этот день они, а также выпускники прошлых лет, студенты колледжей, техникумов и др. будут сдавать историю, литературу и химию. 4 июня пройдет экзамен по русскому языку, а 8 июня — математика базового и профильного уровней. Самыми популярными предметами по выбору в этом году в Самаре стало обществознание — его сдадут 2478 человек, а также физика — 1811 человек.

Также сегодня в Самаре последние звонки звучат для 11 768 выпускников 9 классов. Часть из них продолжит обучение в школе, некоторые выпускники планируют поступить в средние специальные учебные заведения и получить профессию, в том числе при поддержке федерального проекта «Профессионалитет».

В 2026 году последние звонки в школах Самары проходят с усиленными мерами безопасности, в том числе с привлечением сотрудников полиции и Росгвардии, представителей частных охранных предприятий и добровольных народных дружин.

 

Фото:   пресс-служба администрации Самары

