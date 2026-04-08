На железнодорожном вокзале Самара прошла акция «Маршрут здоровья», организованная совместно с РЖД-Медицина, приуроченная ко Всемирному дню здоровья.

В течение дня пассажиры и гости города могли пройти полный медицинский осмотр во время ожидания отправки поезда или посетить лектории «Академия здоровья».

Всего за день более 400 человек воспользовались бесплатными консультациями специалистов: им измерили давление, уровень кислорода и глюкозы.

По результатам обследования каждый участник получил персональные рекомендации терапевтов и кардиологов, и памятки по профилактике выявленных факторов риска.

Забота о здоровье доступна каждому, даже в пути.