Я нашел ошибку
Главные новости:
Вечером 5 апреля и ночью 6 апреля местами в Самарской области ожидается гроза, с сохранением днем 6 апреля.
В регионе ожидается гроза
Температура воздуха 6 апреля в Самаре ночью +6, +8°С, днем +10, +12°С.
6 апреля в регионе местами дождь, гроза, до +14°С
В Самарской области с 18 апреля запустят шесть новых электричек
В Волжском районе в ДТП пострадала пенсионерка 1937 года рождения
В Самаре тушили крупный пожар в жилом доме
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.73
-0.6
EUR 92.19
-0.54
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Сотрудники ГАИ Сергиевского района провели необычную профилактическую акцию
Тольяттинские полицейские приняли участие в соревнованиях по стрельбе из табельного оружия
Штраф до 15 тысяч рублей грозит за хранение в подъездах автомобильных шин
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарские врачи спасли  недоношенную малышку с экстремально низкой массой тела

1127
Специалисты Перинатального центра Самарской областной клинической больницы имени В.Д. Середавина на протяжении нескольких месяцев выхаживали недоношенного малыша.

Специалисты Перинатального центра Самарской областной клинической больницы имени В.Д. Середавина на протяжении нескольких месяцев выхаживали недоношенного малыша. Девочка Аглая родилась на сроке 25 недель и 6 дней — почти на четыре месяца раньше. Её вес при рождении составил всего 680 граммов.

Беременность у Анастасии протекала тяжело. После Нового года у молодой мамы резко ухудшилось состояние: поднялось давление, появились сильная тошнота, головокружение, двоение в глазах. Бригада скорой помощи экстренно доставила её в больницу. Врачи приняли решение о срочном родоразрешении — была реальная угроза жизни ребёнка. Сразу после рождения Аглая была переведена в отделение реанимации новорождённых.

"Первые недели — самые тяжёлые. Когда ты не можешь взять своего ребёнка на руки, когда он в реанимации. В такие моменты очень важна поддержка — мужа, родителей, близких. Они помогали не опускать руки. Сейчас я понимаю: главное — верить и быть рядом. Ребёнок чувствует любовь, и это тоже помогает ему бороться», - отметила мама девочки.

Девочка не могла дышать самостоятельно и находилась на искусственной вентиляции лёгких. Затем — постепенный переход на менее инвазивную поддержку дыхания и только потом — первые самостоятельные вдохи.

«Такие дети требуют длительного и поэтапного выхаживания. Основные сложности — незрелость дыхательной системы и проблемы с усвоением питания. Мы буквально шаг за шагом учим их жить: дышать, есть, набирать вес», — рассказала заведующая отделением патологии новорождённых и недоношенных детей Перинатального центра областной больницы Елена Тюрина.

Аглая почти три месяца провела под круглосуточным наблюдением врачей. Отдельным этапом стала помощь офтальмологов: у девочки диагностировали ретинопатию недоношенных. Было проведено современное лечение — введение препаратов, которые помогают сохранить зрение и восстановить развитие сосудов сетчатки.

Постепенно состояние стабилизировалось. Девочка научилась дышать сама, начала набирать вес. На днях Аглаю выписали, её вес составил уже 2,2 килограмма.

«С каждым годом возможности выхаживания недоношенных детей становятся всё выше. И всё чаще мы видим, как они догоняют сверстников и растут без серьёзных ограничений», — подчеркнула Елена Тюрина.

Благодаря национальному проекту "Семья", который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина, Перинатальный центр оснащен новым оборудованием. В 2025 году в медучреждение поставлены более 250 единиц современной медтехники для оказания помощи женщинам и новорожденным, включая открытые реанимационные системы для оказания помощи новорожденным, два новых операционных стола, стационарные и мобильные ультразвуковые аппараты, в том числе экспертного класса.

 

Фото:  минздрав СО

Теги: Медицина Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Здравоохранение
Врач - генетик СОКБ Татьяна Мельникова рассказала о значимости и нововведениях расширенного неонатального скрининга новорожденных.
5 апреля 2026  16:55
В Самарской области новорождённых обследуют на редкие генетические заболевания
599
Специалисты Перинатального центра Самарской областной клинической больницы имени В.Д. Середавина на протяжении нескольких месяцев выхаживали недоношенного малыша.
4 апреля 2026  20:35
Самарские врачи спасли  недоношенную малышку с экстремально низкой массой тела
1127
Весь список
16147
Весь список
  • Читайте НИАСам в Max
Весь список