Самарские врачи спасли  недоношенную малышку с экстремально низкой массой тела

Специалисты Перинатального центра Самарской областной клинической больницы имени В.Д. Середавина на протяжении нескольких месяцев выхаживали недоношенного малыша. Девочка Аглая родилась на сроке 25 недель и 6 дней — почти на четыре месяца раньше. Её вес при рождении составил всего 680 граммов.

Беременность у Анастасии протекала тяжело. После Нового года у молодой мамы резко ухудшилось состояние: поднялось давление, появились сильная тошнота, головокружение, двоение в глазах. Бригада скорой помощи экстренно доставила её в больницу. Врачи приняли решение о срочном родоразрешении — была реальная угроза жизни ребёнка. Сразу после рождения Аглая была переведена в отделение реанимации новорождённых.

"Первые недели — самые тяжёлые. Когда ты не можешь взять своего ребёнка на руки, когда он в реанимации. В такие моменты очень важна поддержка — мужа, родителей, близких. Они помогали не опускать руки. Сейчас я понимаю: главное — верить и быть рядом. Ребёнок чувствует любовь, и это тоже помогает ему бороться», - отметила мама девочки.

Девочка не могла дышать самостоятельно и находилась на искусственной вентиляции лёгких. Затем — постепенный переход на менее инвазивную поддержку дыхания и только потом — первые самостоятельные вдохи.

«Такие дети требуют длительного и поэтапного выхаживания. Основные сложности — незрелость дыхательной системы и проблемы с усвоением питания. Мы буквально шаг за шагом учим их жить: дышать, есть, набирать вес», — рассказала заведующая отделением патологии новорождённых и недоношенных детей Перинатального центра областной больницы Елена Тюрина.

Аглая почти три месяца провела под круглосуточным наблюдением врачей. Отдельным этапом стала помощь офтальмологов: у девочки диагностировали ретинопатию недоношенных. Было проведено современное лечение — введение препаратов, которые помогают сохранить зрение и восстановить развитие сосудов сетчатки.

Постепенно состояние стабилизировалось. Девочка научилась дышать сама, начала набирать вес. На днях Аглаю выписали, её вес составил уже 2,2 килограмма.

«С каждым годом возможности выхаживания недоношенных детей становятся всё выше. И всё чаще мы видим, как они догоняют сверстников и растут без серьёзных ограничений», — подчеркнула Елена Тюрина.

Благодаря национальному проекту "Семья", который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина, Перинатальный центр оснащен новым оборудованием. В 2025 году в медучреждение поставлены более 250 единиц современной медтехники для оказания помощи женщинам и новорожденным, включая открытые реанимационные системы для оказания помощи новорожденным, два новых операционных стола, стационарные и мобильные ультразвуковые аппараты, в том числе экспертного класса.

