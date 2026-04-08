Работодатели из Самары рассказали, как поздравляют сотрудников с днем рождения

В опросе сервиса SuperJob приняли участие представители компаний и трудоустроенные жители города.



Сегодня в 23% компаний в Самаре имениннику дарят деньги. Подарок или букет цветов преподносят 28% работодателей. Возможность уйти пораньше или получить лишний выходной есть у 10% сотрудников. Электронные открытки и поздравления на внутреннем сайте принято размещать в 21% компаний. Продукцию или скидку на нее дарят 5%. В 33% компаний именинников не поздравляют вовсе.



В опросе работающих горожан о том, что в их организации принято дарить коллегам что-то на день рождения, сообщили 69% респондентов (56% — с одобрением, 13% — без восторга).



Женщинам традиция нравится больше, чем мужчинам: 60% против 52% соответственно. Чем моложе респонденты, тем чаще они одобряют подарки: среди молодежи до 35 лет таких 62%, а среди опрошенных старше 45 лет — 51%.



74% работников сообщают, что в их компании принято приносить или заказывать в офис угощения для коллектива в свой день рождения (54% — делают это с радостью, 20% — с недовольством).



Женщины одобряют подобные импровизированные фуршеты чаще мужчин (58% против 51%).



Время проведения: 27 марта — 3 апреля 2026 года