Работодатели из Самары рассказали, как поздравляют сотрудников с днем рождения

Я нашел ошибку
Главные новости:
Жителей Самары предупредили о новой интернет-схеме мошенников
Жителей Самары предупредили о новой интернет-схеме мошенников
Прием заявок на журналистский конкурс на призы Губернатора Самарской области продлен
Прием заявок на журналистский конкурс на призы Губернатора Самарской области продлен
В Самарской области спрос на репетиторов по физике вырос на 29%, а по иностранным языкам — более чем вдвое
В Самарской области спрос на репетиторов по физике вырос на 29%, а по иностранным языкам — более чем вдвое
В самарском филиале фонда «Защитники Отечества» наградили участниц фестиваля «Женское сердце России»
В самарском филиале фонда «Защитники Отечества» наградили участниц фестиваля «Женское сердце России»
В Самаре более тысячи домов передали фонду капремонта
В Самаре более тысячи домов передали фонду капремонта
В Самаре назвали 13 площадок «Тотального диктанта» — 2026
В Самаре назвали 13 площадок «Тотального диктанта» — 2026
В Тольятти полицейские совместно с общественниками провели рейды по местам концентрации молодежи
В Тольятти полицейские совместно с общественниками провели рейды по местам концентрации молодежи
30-летняя жительница Самары стала жертвой мошенников, потеряв более 30 тысяч рублей
30-летняя жительница Самары стала жертвой мошенников, потеряв более 30 тысяч рублей
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.75
0.02
EUR 91.03
0.03
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарский зоопарк расскажет о животных в космосе
В самарском музее "Заварка" состоится первое детское занятие из нового цикла «Садовые истории»
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка «Мой ребенок может так же»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Работодатели из Самары рассказали, как поздравляют сотрудников с днем рождения

126
Работодатели из Самары рассказали, как поздравляют сотрудников с днем рождения

В опросе сервиса SuperJob приняли участие представители компаний и трудоустроенные жители города.


Сегодня в 23% компаний в Самаре имениннику дарят деньги. Подарок или букет цветов преподносят 28% работодателей. Возможность уйти пораньше или получить лишний выходной есть у 10% сотрудников. Электронные открытки и поздравления на внутреннем сайте принято размещать в 21% компаний. Продукцию или скидку на нее дарят 5%. В 33% компаний именинников не поздравляют вовсе.

В опросе работающих горожан о том, что в их организации принято дарить коллегам что-то на день рождения, сообщили 69% респондентов (56% — с одобрением, 13% — без восторга).

Женщинам традиция нравится больше, чем мужчинам: 60% против 52% соответственно. Чем моложе респонденты, тем чаще они одобряют подарки: среди молодежи до 35 лет таких 62%, а среди опрошенных старше 45 лет — 51%.

74% работников сообщают, что в их компании принято приносить или заказывать в офис угощения для коллектива в свой день рождения (54% — делают это с радостью, 20% — с недовольством).

Женщины одобряют подобные импровизированные фуршеты чаще мужчин (58% против 51%).
 

Время проведения: 27 марта — 3 апреля 2026 года

Теги: Опрос

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
63% самарцев считают, что часть своего рабочего времени тратят на бесполезные обязанности
07 апреля 2026, 09:58
63% самарцев считают, что часть своего рабочего времени тратят на бесполезные обязанности
Среди опрошенных со средним профессиональным образованием 48% считают свою работу всегда осмысленной, тогда как среди выпускников вузов — только 33%. Общество
360
Жители ПФО больше доверяют компаниям, о работе в которых рассказывают сами сотрудники
07 апреля 2026, 09:27
Жители ПФО больше доверяют компаниям, о работе в которых рассказывают сами сотрудники
Каждый второй опрошенный (49%) читает в соцсетях новости сотрудников из привлекательных для работы компаний. Общество
356
16% самарцев считают себя ленивыми
06 апреля 2026, 10:40
16% самарцев считают себя ленивыми
Мужчины чаще женщин называют себя ленивыми: 20% против 13% среди женщин. Реже о своей склонности к лени заявляют респонденты 35—45 лет (14%). Общество
420
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Вячеслав Федорищев поздравил сотрудников военных комиссариатов
8 апреля 2026  10:11
Вячеслав Федорищев поздравил сотрудников военных комиссариатов
180
в Самарской области объявлена ракетная опасность
7 апреля 2026  23:04
В Самарской области объявлена ракетная опасность
2811
Во вторник, 7 апреля, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание. Одним из ключевых вопросов повестки стала подготовка пляжей и мест массового отдыха у воды к купальному сезону.
7 апреля 2026  16:58
На оперативном совещании при губернаторе обсудили подготовку пляжей и мест массового отдыха у воды
738
Дополнительный общественный транспорт подадут после матча в Самаре 7 апреля
7 апреля 2026  13:21
Дополнительный общественный транспорт подадут после матча в Самаре 7 апреля
483
Более 300 тонн мусора вывезли городские службы после районных субботников в Самаре
7 апреля 2026  13:17
Более 300 тонн мусора вывезли городские службы после районных субботников в Самаре
374
Весь список