Жители ПФО больше доверяют компаниям, о работе в которых рассказывают сами сотрудники

Эксперты hh.ru, российской платформы онлайн-рекрутинга, совместно с Сеткой, социальной сетью для нетворкинга от hh.ru, провели опрос и выяснили, что две трети жителей ПФО следят за новостями и соцсетями сотрудников компаний, в которых хотели бы работать. Более того, треть респондентов (36%) уверены, что публикации сотрудников в социальных сетях повышают доверие к потенциальной компании-работодателю.

Исследование показало, что на восприятие работодателя влияет не только официальный контент компании, но и личные посты сотрудников: 36% опрошенных считают, что такие публикации повышают уровень доверия к компании как к месту трудоустройства. Доверие вызывают новости от сотрудников, где они рассказывают про реальную рабочую атмосферу (75%), прозрачность условий труда и программ для работников (70%), эмоциональность (52%) и профессионализм в рассказах о трудовых буднях (51%).

Каждый второй опрошенный (49%) читает в соцсетях новости сотрудников из привлекательных для работы компаний.

“Тренд, который мы видим сейчас, достаточно важный — пользователи соцсетей не просто рассказывают о работе в соцсетях, они ищут работу через соцсети, задействуя свой нетворк. По данным Сетки, каждый четвертый (25%) россиянин уже получал предложение о трудоустройстве благодаря своим соцсетям. Таким образом социальные сети становятся каналом для решения разных задач работодателя: от найма до управления репутацией. В свою очередь управление HR-брендом в соцсетях стало массовой практикой для компаний. Это связано с тем, что контент о работе набирает популярность, отзывы о работе в компании влияют на её репутацию в целом, а борьба за таланты продолжается.

Самая распространённая модель, когда компания поддерживает своих сотрудников в развитии личного бренда: помогает выступать, вести профессиональные блоги, делиться опытом «изнутри».

Это уже устоявшаяся практика в крупных технологических, финтех- и образовательных компаниях, где публичность сотрудников усиливает HR-бренд и помогает привлекать таланты. При этом медийность может быть либо частью роли (например, в DevRel), либо дополнительной активностью”, - отмечает Татьяна Канонерова, CMO (директор по маркетингу) Сетки.

Контент, который публикуют компании, действительно востребован у соискателей, особенно в период активного поиска работы. Так, две трети жителей ПФО (66%) следят за информацией от компаний, которые рассматривают как потенциальных работодателей, а 61% интересуются новостями, размещаемыми как самими организациями, так и их подразделениями или сотрудниками. Интересно, что за контентом возможных работодателей следит как старшее поколение (71% опрошенных в возрасте 45 лет), так и молодежь в возрасте до 24 лет (64%).

Чаще всего за контентом жители ПФО следят в Telegram-каналах (47%), в соцсети ВКонтакте (40%) и на сайтах компаний (34%). Еще почти треть опрошенных пользуются для этих целей страницей работодателя на hh.ru (30%), 16% — Сеткой. Отметим, что социальная сеть Сетка была создана в 2024 году и менее, чем за два года уже вошла в топ-5 источников получения контента о потенциальном работодателе.

В разрезе профобластей информацию в Telegram-каналах активнее других читают представители направлений «Искусство, развлечения, массмедиа» (79%), «Маркетинг, реклама, пиар» (70%), «Информационные технологии» (69%). Сеткой пользуются треть (32%) опрошенных представителей сферы маркетинга и пятая часть (21%) работников сферы «Информационные технологии». Также у представителей ИТ-сферы популярны сайт Хабр (32%), сайты компаний (26%) и соцсеть ВКонтакте (22%).

Интересно, что помимо мониторинга информации о потенциальных работодателях через соцсети и новости компаний, 19% респондентов из ПФО также признались, что смотрят контент от потенциального работодателя или его сотрудников перед собеседованием. А 12% изучают соцсети компаний непосредственно перед выходом на работу, чтобы понять атмосферу будущего рабочего места. 23% опрошенных следят за конкретными персоналиями: лидерами рынка, коллегами по рынку.

При этом 39% респондентов следят за таким контентом время от времени, даже не находясь в активном поиске работы.