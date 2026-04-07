В Сызрани ищут похитительниц банковской карты

В дежурную часть МУ МВД России «Сызранское» за помощью обратился 26-летний местный житель: мужчина подал заявление с просьбой привлечь к ответственности неизвестных лиц, которые 29 марта текущего года в торговом центре на ул. Советская в Сызрани похитили банковскую карту и расплатились его денежными средствами за свои покупки.

Сотрудники органов внутренних дел установили и опросили очевидцев произошедшего, осмотрели помещение торгового центра, изъяли и изучили записи с камер видеонаблюдения, на которых зафиксированы противоправные действия.

Оперуполномоченные, используя скрин с видеозаписи, составили и довели до личного состава сызранской полиции, сотрудников Росгвардии и общественных организаций правоохранительной направленности ориентировку с описанием предполагаемых злоумышленниц.

По признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража», следственным управлением МУ МВД России «Сызранское» возбуждено уголовное дело. Полицейские продолжают мероприятия по розыску причастных к хищению и установлению всех обстоятельств произошедшего.

Приметы разыскиваемых:

1 – женщина, на вид 50-60 лет, плотного телосложения, рост 163-165 см., короткая стрижка, волосы окрашены в светлый цвет. Была одета в одежду темного цвета: джинсы широкого кроя, куртку с капюшоном.

2- женщина, на вид 50-60 лет, плотного телосложения, рост 163-165 см., короткая стрижка, волосы окрашены в темный цвет. Была одета в одежду светлого цвета: джинсы широкого кроя, кофту, жилетку.

Сотрудники полиции обращаются к очевидцам произошедшего, а также ко всем, кто имеет сведения о личностях или местонахождении разыскиваемых, с просьбой сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8(8464)333-866, 8(8464)355-037, 8-902-426-34-70 или 112. Конфиденциальность гарантирована.

Полицейские напоминают: если вы нашли банковскую карту, то тратить чужие денежные средства категорически запрещено! За хищение денежных средств с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до шести лет.