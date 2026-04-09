Приём заявок на смотр достижений военно-патриотических объединений продолжается в Самаре

В Самаре до 23 апреля проходит прием заявок на участие в смотре достижений военно-патриотических объединений региона. Он проводится с целью отметить самые активные объединения, наставников и воспитанников за успехи в патриотической и военно-спортивной деятельности.

В этом году конкурс проводится по трем номинациям:

- «Военно-патриотическое объединение»,

- «Наставник военно-патриотического объединения»,

- «Воспитанник военно-патриотического объединения».

Награждение победителей и призеров состоится 27 июня в рамках празднования Дня молодежи.

Отметим, что заявки принимаются по адресу: проспект Масленникова, 37, Молодёжный центр Самарской области (Центр патриотического воспитания молодёжи) или на электронный адрес CPVMSO@yandex.ru с обязательной пометкой «Заявка Смотр, номинация ВПО».