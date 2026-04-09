На телебашне Самары будет работать праздничная подсветка в День космонавтики
Законопроект о штрафах для электросамокатчиков могут принять в 2026 году
В Самаре хотят закупить 50 новых троллейбусов с автономным ходом в 2027 году
В Самаре приведут в порядок заброшенный профилакторий на территории ТТУ
Люди серебряного возраста в Самарской области готовы обучаться новым профессиям: спрос на образовательные услуги вырос в 3,5 раза
В Самаре прошло ОПМ Безопасный транспорт
Почти 700 спортсменов из Самарской области пробегут Казанский марафон
УФСБ России по Самарской области отмечает, что на высоком уровне сохраняется активность телефонных и интернет-мошенников.
Музей Эльдара Рязанова запускает просветительский проект «Берегись кино»
Самарский зоопарк расскажет о животных в космосе
В самарском музее "Заварка" состоится первое детское занятие из нового цикла «Садовые истории»
В Самаре в больнице им. Т.И. Ерошевского прошел День открытых дверей

Во Всемирный день здоровья, организованный в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого» национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина, специалисты Самарской областной клинической офтальмологической больницы им. Т.И. Ерошевского рассказали пациентам о важности профилактики заболеваний глаз и ранней диагностики патологий зрения.

Многие заболевания глаз развиваются незаметно и могут привести к серьезным последствиям, вплоть до необратимой потери зрения.

Во время Дня открытых дверей специалисты рассказали о наиболее распространенных заболеваниях, возможностях современной диагностики и важности регулярных профилактических осмотров.

«Большинство болезней органов зрения можно выявить на ранней стадии, поэтому важно проходить осмотр офтальмолога не реже одного раза в год. В 2025 году специалисты консультативно-диагностического отделения проконсультировали более 170 тысяч человек, – рассказала главный врач больницы Ольга Павлова. — У пациентов с сахарным диабетом могут развиваться диабетическая ретинопатия и глаукома, которые длительное время протекают без выраженных симптомов и при отсутствии своевременного лечения приводят к необратимой потере зрения».

Ежегодно в офтальмоэндокринологическом консультативно-диагностическом отделении обследование проходят около 20 тысяч пациентов со всей области с сахарным диабетом, из них примерно 5 тысячам проводится лазерное лечение.

«Каждого обследуем с использованием современного оборудования, которое помогает выявить заболевание на самых ранних этапах», — рассказала заведующая отделением Альфия Исхакова.

Глаукома – это хроническое заболевание глаз, при котором постепенно повреждается зрительный нерв и сетчатка. Чаще всего это связано с повышением внутриглазного давления и нарушением кровоснабжения.

«Главная опасность глаукомы в ее незаметном начале. На ранних стадиях человек может не ощущать никаких симптомов: зрение кажется нормальным, боли нет, дискомфорта тоже. При этом заболевание уже развивается и постепенно приводит к необратимым изменениям. Именно поэтому ранняя диагностика играет решающую роль», — отметила заведующая глаукомным консультативно-диагностическим отделением Виктория Германова.

Работа отделения — это не только выявление заболевания, но и постоянное наблюдение за пациентами. Это позволяет вовремя скорректировать лечение и замедлить прогрессирование болезни.

Пациенты больницы отмечают, что помощь оказывается на высоком уровне.

«Зрение стало резко ухудшаться, и я обратился за помощью. Врачи провели операции, и сейчас я снова вижу, могу вести активную жизнь. Очень благодарен специалистам больницы за помощь и внимательное отношение», — подчеркнул Олег Лобанов.

Анна Дубасова, координатора партпроекта «Здоровое будущее» в Самарской области, главный врач Самарской городской больницы №7, председатель комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике Самарской Губернской думы отметила:

«Врачи больницы Ерошевского выделили две главные проблемы: диабетическую ретинопатию и глаукому. Цифры впечатляют: только в 2025 году провели 170 тысяч консультаций, а под наблюдением с диабетом — 20 тысяч человек. Это огромный труд. Как председатель профильного комитета губернской думы и координатор проекта «Здоровое будущее» в Самарской области, вижу нашу общую задачу в профилактике. Сделать так, чтобы люди узнавали о таких болезнях, когда еще можно все вылечить. Нужно, чтобы проверка глазного дна раз в год стала для жителей губернии такой же обычной вещью, как измерить давление.

История Олега Лобанова — не единичный случай, а показатель системной работы. Врачи вернули человеку зрение, а значит — возможность жить активно и полноценно. Для нас, законодателей и организаторов здравоохранения, важно тиражировать этот опыт. «Здоровое будущее» будет добиваться, чтобы в районах чаще проводили выездную диагностику, и помогать учить врачей в поликлиниках основам осмотра глазного дна. Не ждите тревожных сигналов — проверьте зрение. В больнице имени Ерошевского для этого есть всё».

Фото – Министерство здравоохранения Самарской области

В Клиниках СамГМУ начал принимать специалист по реабилитации кисти
9 апреля 2026  12:39
В Клиниках СамГМУ начал принимать специалист по реабилитации кисти
136
Новая медтехника для Тольяттинской больницы № 5 приобретена за счёт средств облбюджета, выделенных по решению губернатора региона Вячеслава Федорищева.
8 апреля 2026  17:58
В Тольяттинской больнице № 5 работает новый компьютерный томограф
698
Имплантат, разработанный в СамГМУ, успешно установлен 5-летней девочке из Самары в ведущем федеральном центре в Москве.
8 апреля 2026  15:34
СамГМУ разработал первый в мире детский раздвижной эндопротез голеностопного сустава
675
В Самаре обновили нейрохирургическое отделение больницы имени Пирогова
8 апреля 2026  10:53
В Самаре обновили нейрохирургическое отделение больницы имени Пирогова
494
В селе Верхний Сускан Ставропольского района начал работать новый модульный фельдшерско-акушерский пункт. Ранее медицинская помощь оказывалась в приспособленном помещении.
7 апреля 2026  18:33
В Ставропольском районе работает новый ФАП
895
Всероссийская научно-практическая конференция по остеопатии с международным участием «Интегративные и междисциплинарные подходы в сохранении здоровья» собрала ведущих специалистов из разных городов России.
7 апреля 2026  15:12
В СамГМУ состоялась Всероссийская конференция по остеопатии с международным участием
775
Заведующий кафедрой факультетской терапии СамГМУ Олег Фатенков рассказал, из чего складывается здоровье.
7 апреля 2026  14:33
Специалист минздрава СО дал 5 простых советов для долгой и активной жизни 
788
В Тольяттинской городской клинической больнице №5 работает семейная пара врачей – торакальный хирург Егор Чернецов и его супруга акушер-гинеколог Мария.
7 апреля 2026  14:26
Семейная пара молодых врачей получила служебную квартиру в Тольятти
765
В программу ОМС включили три вида высокотехнологичной медпомощи
7 апреля 2026  09:18
В программу ОМС включили три вида высокотехнологичной медпомощи
619
Современная медицина
15 августа 2024  10:59
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
16173
Более 150 гектаров городских парков готовят к летнему сезону в Самаре
9 апреля 2026  11:41
Более 150 гектаров городских парков готовят к летнему сезону в Самаре
158
Дефицит водителей троллейбусов и трамваев в Самаре превысил 30%
9 апреля 2026  10:59
Дефицит водителей троллейбусов и трамваев в Самаре превысил 30%
201
Вячеслав Федорищев поздравил сотрудников военных комиссариатов
8 апреля 2026  10:11
Вячеслав Федорищев поздравил сотрудников военных комиссариатов
367
в Самарской области объявлена ракетная опасность
7 апреля 2026  23:04
В Самарской области объявлена ракетная опасность
3092
Во вторник, 7 апреля, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание. Одним из ключевых вопросов повестки стала подготовка пляжей и мест массового отдыха у воды к купальному сезону.
7 апреля 2026  16:58
На оперативном совещании при губернаторе обсудили подготовку пляжей и мест массового отдыха у воды
1252
