В Самаре в больнице им. Т.И. Ерошевского прошел День открытых дверей

Во Всемирный день здоровья, организованный в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого» национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина, специалисты Самарской областной клинической офтальмологической больницы им. Т.И. Ерошевского рассказали пациентам о важности профилактики заболеваний глаз и ранней диагностики патологий зрения.

Многие заболевания глаз развиваются незаметно и могут привести к серьезным последствиям, вплоть до необратимой потери зрения.

Во время Дня открытых дверей специалисты рассказали о наиболее распространенных заболеваниях, возможностях современной диагностики и важности регулярных профилактических осмотров.

«Большинство болезней органов зрения можно выявить на ранней стадии, поэтому важно проходить осмотр офтальмолога не реже одного раза в год. В 2025 году специалисты консультативно-диагностического отделения проконсультировали более 170 тысяч человек, – рассказала главный врач больницы Ольга Павлова. — У пациентов с сахарным диабетом могут развиваться диабетическая ретинопатия и глаукома, которые длительное время протекают без выраженных симптомов и при отсутствии своевременного лечения приводят к необратимой потере зрения».

Ежегодно в офтальмоэндокринологическом консультативно-диагностическом отделении обследование проходят около 20 тысяч пациентов со всей области с сахарным диабетом, из них примерно 5 тысячам проводится лазерное лечение.

«Каждого обследуем с использованием современного оборудования, которое помогает выявить заболевание на самых ранних этапах», — рассказала заведующая отделением Альфия Исхакова.

Глаукома – это хроническое заболевание глаз, при котором постепенно повреждается зрительный нерв и сетчатка. Чаще всего это связано с повышением внутриглазного давления и нарушением кровоснабжения.

«Главная опасность глаукомы в ее незаметном начале. На ранних стадиях человек может не ощущать никаких симптомов: зрение кажется нормальным, боли нет, дискомфорта тоже. При этом заболевание уже развивается и постепенно приводит к необратимым изменениям. Именно поэтому ранняя диагностика играет решающую роль», — отметила заведующая глаукомным консультативно-диагностическим отделением Виктория Германова.

Работа отделения — это не только выявление заболевания, но и постоянное наблюдение за пациентами. Это позволяет вовремя скорректировать лечение и замедлить прогрессирование болезни.

Пациенты больницы отмечают, что помощь оказывается на высоком уровне.

«Зрение стало резко ухудшаться, и я обратился за помощью. Врачи провели операции, и сейчас я снова вижу, могу вести активную жизнь. Очень благодарен специалистам больницы за помощь и внимательное отношение», — подчеркнул Олег Лобанов.

Анна Дубасова, координатора партпроекта «Здоровое будущее» в Самарской области, главный врач Самарской городской больницы №7, председатель комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике Самарской Губернской думы отметила:

«Врачи больницы Ерошевского выделили две главные проблемы: диабетическую ретинопатию и глаукому. Цифры впечатляют: только в 2025 году провели 170 тысяч консультаций, а под наблюдением с диабетом — 20 тысяч человек. Это огромный труд. Как председатель профильного комитета губернской думы и координатор проекта «Здоровое будущее» в Самарской области, вижу нашу общую задачу в профилактике. Сделать так, чтобы люди узнавали о таких болезнях, когда еще можно все вылечить. Нужно, чтобы проверка глазного дна раз в год стала для жителей губернии такой же обычной вещью, как измерить давление.

История Олега Лобанова — не единичный случай, а показатель системной работы. Врачи вернули человеку зрение, а значит — возможность жить активно и полноценно. Для нас, законодателей и организаторов здравоохранения, важно тиражировать этот опыт. «Здоровое будущее» будет добиваться, чтобы в районах чаще проводили выездную диагностику, и помогать учить врачей в поликлиниках основам осмотра глазного дна. Не ждите тревожных сигналов — проверьте зрение. В больнице имени Ерошевского для этого есть всё».

