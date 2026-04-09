В Самаре прошло ОПМ Безопасный транспорт

В целях повышения эффективности деятельности по профилактике травматизма и правонарушений, угрожающих безопасности движения на железнодорожном транспорте, на территории оперативного обслуживания Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте с 23 по 31 марта текущего года проведено ОПМ «Безопасный транспорт».

В указанный период на территории оперативного обслуживания сотрудники полиции провели 47 рейдовых мероприятий, в том числе совместно с представителями Куйбышевской железной дороги. За совершение административных правонарушений выявлено 13 несовершеннолетних, в отношении которых составлено 5 протоколов по ч. 1 ст. 6.24 КоАП РФ (Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака, потребления никотинсодержащей продукции или использования кальянов на отдельных территориях, в помещениях и на объектах) и 8 протоколов по ч. 5 ст. 11.1 КоАП РФ (Действия, угрожающие безопасности движения на железнодорожном транспорте и метрополитене). В ходе рейдов гражданам разъясняли основные правила перехода железнодорожных путей и правила безопасного поведения на объектах транспорта, вручали памятки по указанной теме.

Сотрудники ОДН Средневолжского ЛУ и подчиненных линейных подразделений организовали 25 встреч с учащимися образовательных учреждений и провели профилактические лекции на тему «Правила безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта».

Кроме этого, начальник ОДН Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте подполковник полиции Алла Нечесова совместно с коллегой из территориального отдела полиции Управления МВД России по г. Самаре приняли участие в родительском собрании в МБОУ Школа № 49 г.о. Самара. Полицейские рассказали родителям школьников об основных правилах поведения на объектах железнодорожного, речного транспортна, на водоемах и на улицах города. В рамках мероприятия полицейские довели информацию о способах вовлечения, в том числе несовершеннолетних, в совершение преступлений террористического характера и иных преступлений.

Участники встречи обсудили, как определить занимается ли ребенок зацепингом или проводит время вблизи с железной дорогой и правила поведения в социальных сетях и сети Интернет, чтобы не стать жертвой мошенников.

Полицейские уверены, что своевременно принятые меры профилактического характера помогают предотвратить несчастные случаи с несовершеннолетними на объектах железнодорожного и речного транспорта.