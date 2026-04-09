На телебашне Самары будет работать праздничная подсветка в День космонавтики

12 апреля филиал РТРС «Самарский ОРТПЦ» включит ахитектурно-художественную подсветку на главной телебашне региона в честь 65-й годовщины первого полета человека в космос.

На телебашне пройдет парад планет, появятся символы праздника, изображения ракет, портрет Ю.А. Гагарина, надписи «12 апреля - День космонавтики», «Поехали», «РТРС-25 лет!».

Праздничный сценарий подсветки самарской телебашни будет работать с момента наступления сумерек до 00:00 часов.

На Останкинской телебашне до 12 апреля пройдет Неделя космоса. Гостей ожидает насыщенная программа, включая тематический поздравительный ролик на медиафасаде.

В акции также участвуют телебашни и мачты РТРС Астрахани, Благовещенска, Биробиджана, Братска, Великого Новгорода, Воронежа, Казани, Кызыла, Майкопа, Мурманска, Нальчика, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Омска, Оренбурга, Пензы, Перми, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга, Саранска, Саратова, Симферополя, Смоленска, Сочи, Тамбова, Твери, УланУдэ, Уфы, Челябинска, Черкесска, Ярославля, Якутска и других городов.