Самарский врач-психиатр рассказал, как образ жизни влияет на психическое здоровье

Об этом рассказывает главный врач Самарской областной клинической психиатрической больницы, врач-психиатр Сергей Царев:



"Здоровый образ жизни — это единая система, где психика и тело неразрывно связаны.



Физическая активность важна не только для мышц. Это мощный естественный антидепрессант. Во время физической нагрузки вырабатываются эндорфины, серотонин и дофамин.

Важна не интенсивность, а регулярность. 30 минут ходьбы в день снижают уровень тревожности эффективнее, чем хаотичные походы в спортзал раз в месяц.



Режим сна. Хроническое недосыпание — это главный враг психики. Важно постоянное время отхода ко сну и пробуждения (даже в выходные дни). Откажитесь от гаджетов за 60–90 минут до сна. Синий свет экранов подавляет выработку мелатонина, что влияет на качество сна.



Питание. Сбалансированное питание является источником нутриентов (магния, витамина D и группы B). Избегайте резких скачков сахара в крови, что провоцирует перепады настроения, раздражительность.



Цифровая гигиена. Информационный шум перегружает нервную систему. Постоянный поток новостей держит организм в состоянии хронического напряжения. Создавайте «цифровые границы» — выделяйте время в течение дня «без телефона», отпишитесь от тревожащих пабликов, по возможности введите ограничение для рабочих мессенджеров после 20:00.



Социальные связи. Для психического здоровья важно выстраивать и поддерживать доверительные отношения. Регулярное и искреннее общение с близкими снижает уровень кортизола (гормона стресса) и служит естественной защитой от тревоги и депрессии. Именно поэтому поддержание тёплых связей — это такая же неотъемлемая база здорового образа жизни, как полноценный сон, физическая активность и сбалансированное питание.



Отказ от психоактивных веществ. Алкоголь и никотин некоторыми людьми воспринимаются как способ «снять стресс». Однако с точки зрения биохимии алкоголь является депрессантом, а никотин быстро формирует зависимость: в периоды его отсутствия тревожность и раздражительность только растут. Оба вещества негативно влияют на психику и ухудшают качество сна (особенно его глубокие стадии), что приводит к хронической усталости, снижению концентрации и эмоциональной нестабильности".

