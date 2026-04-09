Самарский врач-психиатр рассказал, как образ жизни влияет на психическое здоровье

11, 12, 22 и 23 апреля 2026 года в Самарском академическом театре драмы им. М. Горького состоятся премьерные показы спектакля «Гамлет» Уильяма Шекспира в переводе Бориса Пастернака (16+).
12 апреля театра "СамАрт" покажет спектакль «Бесконечная история». История, полная приключений, чудес и опасностей, даст возможность привести в страну Фантазию спасителя.
Завершились областные соревнования среди муниципальных районов Самарской области по футзалу.
В предстоящие дни религиозных праздников и в День Победы жители Самары смогут воспользоваться специальными автобусами до городских кладбищ.
В Самаре завершилось ежегодное открытое первенство по плаванию среди учащихся образовательных учреждений «Мы вместе», приуроченное ко Дню космонавтики.
Главный врач Самарской областной клинической психиатрической больницы Сергей Царев: "Здоровый образ жизни — это единая система, где психика и тело неразрывно связаны".
Специалисты «РКС-Самара» заменили затвор на трубопроводе крупного диаметра – 800 мм.
Самарская область демонстрирует впечатляющие результаты в развитии долгосрочных сбережений с государственной поддержкой: с момента запуска программы в 2024 году к ней присоединились более 280 тысяч жителей региона - это больше 9% населения.
Музей Эльдара Рязанова запускает просветительский проект «Берегись кино»
Самарский зоопарк расскажет о животных в космосе
В самарском музее "Заварка" состоится первое детское занятие из нового цикла «Садовые истории»
Об этом рассказывает главный врач Самарской областной клинической психиатрической больницы, врач-психиатр Сергей Царев:

"Здоровый образ жизни — это единая система, где психика и тело неразрывно связаны.

Физическая активность важна не только для мышц. Это мощный естественный антидепрессант. Во время физической нагрузки вырабатываются эндорфины, серотонин и дофамин.
Важна не интенсивность, а регулярность. 30 минут ходьбы в день снижают уровень тревожности эффективнее, чем хаотичные походы в спортзал раз в месяц.

 Режим сна. Хроническое недосыпание — это главный враг психики. Важно постоянное время отхода ко сну и пробуждения (даже в выходные дни). Откажитесь от гаджетов за 60–90 минут до сна. Синий свет экранов подавляет выработку мелатонина, что влияет на качество сна.

Питание. Сбалансированное питание является источником нутриентов (магния, витамина D и группы B). Избегайте резких скачков сахара в крови, что провоцирует перепады настроения, раздражительность.

 Цифровая гигиена. Информационный шум перегружает нервную систему. Постоянный поток новостей держит организм в состоянии хронического напряжения. Создавайте «цифровые границы» — выделяйте время в течение дня «без телефона», отпишитесь от тревожащих пабликов, по возможности введите ограничение для рабочих мессенджеров после 20:00.

Социальные связи. Для психического здоровья важно выстраивать и поддерживать доверительные отношения. Регулярное и искреннее общение с близкими снижает уровень кортизола (гормона стресса) и служит естественной защитой от тревоги и депрессии. Именно поэтому поддержание тёплых связей — это такая же неотъемлемая база здорового образа жизни, как полноценный сон, физическая активность и сбалансированное питание.

Отказ от психоактивных веществ. Алкоголь и никотин некоторыми людьми воспринимаются как способ «снять стресс». Однако с точки зрения биохимии алкоголь является депрессантом, а никотин быстро формирует зависимость: в периоды его отсутствия тревожность и раздражительность только растут. Оба вещества негативно влияют на психику и ухудшают качество сна (особенно его глубокие стадии), что приводит к хронической усталости, снижению концентрации и эмоциональной нестабильности".

 

7 апреля на Центральном железнодорожном вокзале Самары прошла масштабная профилактическая акция «Маршрут здоровья», в которой приняли участие более 100 человек.
08 апреля 2026, 18:47
Всемирный День здоровья прошел на ж/д вокзале Самары
7 апреля на Центральном железнодорожном вокзале Самары прошла масштабная профилактическая акция «Маршрут здоровья», в которой приняли участие более 100 человек.
На 56-м году жизни скончался Морозов Валерий Евгеньевич – врач-гинеколог, хирург, заведующий гинекологическим отделением Самарской горбольницы №7, сообщает пресс-служба минздрава СО.
08 апреля 2026, 17:43
Умер известный самарский врач-гинеколог, хирург Валерий Морозов
На 56-м году жизни скончался Морозов Валерий Евгеньевич – врач-гинеколог, хирург, заведующий гинекологическим отделением Самарской горбольницы №7, сообщает пресс-служба минздрава СО.
Имплантат, разработанный в СамГМУ, успешно установлен 5-летней девочке из Самары в ведущем федеральном центре в Москве.
08 апреля 2026, 15:34
СамГМУ разработал первый в мире детский раздвижной эндопротез голеностопного сустава
Имплантат, разработанный в СамГМУ, успешно установлен 5-летней девочке из Самары в ведущем федеральном центре в Москве.
Здравоохранение
В Самаре в больнице им. Т.И. Ерошевского прошел День открытых дверей
9 апреля 2026  13:15
В Самаре в больнице им. Т.И. Ерошевского прошел День открытых дверей
В Клиниках СамГМУ начал принимать специалист по реабилитации кисти
9 апреля 2026  12:39
В Клиниках СамГМУ начал принимать специалист по реабилитации кисти
Новая медтехника для Тольяттинской больницы № 5 приобретена за счёт средств облбюджета, выделенных по решению губернатора региона Вячеслава Федорищева.
8 апреля 2026  17:58
В Тольяттинской больнице № 5 работает новый компьютерный томограф
Имплантат, разработанный в СамГМУ, успешно установлен 5-летней девочке из Самары в ведущем федеральном центре в Москве.
8 апреля 2026  15:34
СамГМУ разработал первый в мире детский раздвижной эндопротез голеностопного сустава
В Самаре обновили нейрохирургическое отделение больницы имени Пирогова
8 апреля 2026  10:53
В Самаре обновили нейрохирургическое отделение больницы имени Пирогова
В селе Верхний Сускан Ставропольского района начал работать новый модульный фельдшерско-акушерский пункт. Ранее медицинская помощь оказывалась в приспособленном помещении.
7 апреля 2026  18:33
В Ставропольском районе работает новый ФАП
Всероссийская научно-практическая конференция по остеопатии с международным участием «Интегративные и междисциплинарные подходы в сохранении здоровья» собрала ведущих специалистов из разных городов России.
7 апреля 2026  15:12
В СамГМУ состоялась Всероссийская конференция по остеопатии с международным участием
Заведующий кафедрой факультетской терапии СамГМУ Олег Фатенков рассказал, из чего складывается здоровье.
7 апреля 2026  14:33
Специалист минздрава СО дал 5 простых советов для долгой и активной жизни 
В Тольяттинской городской клинической больнице №5 работает семейная пара врачей – торакальный хирург Егор Чернецов и его супруга акушер-гинеколог Мария.
7 апреля 2026  14:26
Семейная пара молодых врачей получила служебную квартиру в Тольятти
Более 150 гектаров городских парков готовят к летнему сезону в Самаре
9 апреля 2026  11:41
Более 150 гектаров городских парков готовят к летнему сезону в Самаре
Дефицит водителей троллейбусов и трамваев в Самаре превысил 30%
9 апреля 2026  10:59
Дефицит водителей троллейбусов и трамваев в Самаре превысил 30%
Вячеслав Федорищев поздравил сотрудников военных комиссариатов
8 апреля 2026  10:11
Вячеслав Федорищев поздравил сотрудников военных комиссариатов
в Самарской области объявлена ракетная опасность
7 апреля 2026  23:04
В Самарской области объявлена ракетная опасность
Во вторник, 7 апреля, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание. Одним из ключевых вопросов повестки стала подготовка пляжей и мест массового отдыха у воды к купальному сезону.
7 апреля 2026  16:58
На оперативном совещании при губернаторе обсудили подготовку пляжей и мест массового отдыха у воды
