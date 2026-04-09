«РКС-Самара» автоматизировали систему водоснабжения части Кировского района

Специалисты «РКС-Самара» заменили затвор на трубопроводе крупного диаметра – 800 мм. Этот элемент запорной арматуры отвечает за наполнение резервуара чистой воды (РЧВ), который снабжает часть Кировского района, в том числе пос.Зубчаниновку.

Раньше управление затвором осуществлялось вручную: ежедневно на объект выезжала дежурная бригада и регулировала подачу воды. Теперь процесс полностью автоматизирован: специалисты центральной диспетчерской службы управляют затвором дистанционно. Такая организация работы повышает надежность водоснабжения и снижает издержки на обслуживание инфраструктуры.

Работы проводили специалисты группы эксплуатации водоводов ЦЭВС-2 и центральной диспетчерской службы, уложились всего за 6 часов. Благодаря слаженным действиям бригады и оперативному переключению режимов работы сети, жители города не заметили перестройки процесса: водоснабжение оставалось в штатном режиме.

«РКС-Самара» продолжает планомерную автоматизацию городских систем водоснабжения.

Фото предоставлено пресс-службой «РКС-Самара»