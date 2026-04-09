Я нашел ошибку
Главные новости:
11, 12, 22 и 23 апреля 2026 года в Самарском академическом театре драмы им. М. Горького состоятся премьерные показы спектакля «Гамлет» Уильяма Шекспира в переводе Бориса Пастернака (16+).
В Самарском драмтеатре в апреле состоится премьера трагедии Шекспира «Гамлет»
12 апреля театра "СамАрт" покажет спектакль «Бесконечная история». История, полная приключений, чудес и опасностей, даст возможность привести в страну Фантазию спасителя.
Три спектакля театра "СамАрт" можно посетить в апреле по Пушкинской карте
Завершились областные соревнования среди муниципальных районов Самарской области по футзалу.
Команда Большеглушицкого района - победитель областных соревнований по футзалу
В предстоящие дни религиозных праздников и в День Победы жители Самары смогут воспользоваться специальными автобусами до городских кладбищ.
58 автобусов к городским кладбищам организуют в Самаре в предстоящие религиозные праздники
В Самаре завершилось ежегодное открытое первенство по плаванию среди учащихся образовательных учреждений «Мы вместе», приуроченное ко Дню космонавтики.
«Мы вместе»: открытое первенство по плаванию среди школьников ко Дню космонавтики завершилось в Самаре
Главный врач Самарской областной клинической психиатрической больницы Сергей Царев: "Здоровый образ жизни — это единая система, где психика и тело неразрывно связаны".
Самарский врач-психиатр рассказал, как образ жизни влияет на психическое здоровье
Специалисты «РКС-Самара» заменили затвор на трубопроводе крупного диаметра – 800 мм.
«РКС-Самара» автоматизировали систему водоснабжения части Кировского района
Самарская область демонстрирует впечатляющие результаты в развитии долгосрочных сбережений с государственной поддержкой: с момента запуска программы в 2024 году к ней присоединились более 280 тысяч жителей региона - это больше 9% населения.
Всё больше жителей региона доверяют Программе долгосрочных сбережений
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.3
-0.45
EUR 91.56
0.53
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Музей Эльдара Рязанова запускает просветительский проект «Берегись кино»
Самарский зоопарк расскажет о животных в космосе
В самарском музее "Заварка" состоится первое детское занятие из нового цикла «Садовые истории»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Всё больше жителей региона доверяют Программе долгосрочных сбережений

143
Самарская область демонстрирует впечатляющие результаты в развитии долгосрочных сбережений с государственной поддержкой: с момента запуска программы в 2024 году к ней присоединились более 280 тысяч жителей региона - это больше 9% населения.

Самарская область демонстрирует впечатляющие результаты в развитии долгосрочных сбережений с государственной поддержкой: с момента запуска программы в 2024 году к ней присоединились более 280 тысяч жителей региона - это больше 9% населения. Объём фактических взносов по договорам с начала 2024 года превысил 17,5 миллиардов рублей.
Устойчивый рост показателей свидетельствует о том, что жители Самарской области всё активнее используют государственные инструменты для обеспечения своего финансового будущего. Ключевую роль в этом играет комплекс мероприятий по повышению финансовой грамотности населения.
Важной частью системной работы по развитию финансовой культуры в регионе стал проект «Финансовый десант». В его рамках ведущие специалисты финансово‑налоговой сферы выезжают на предприятия к трудовым коллективам и в доступной форме отвечают на вопросы - от управления личным бюджетом и уплаты налогов до долгосрочных сбережений.
Очередная выездная межведомственная лекция прошла для сотрудников двигателестроительного завода «Металлист‑Самара». Мероприятие объединило экспертов из разных ведомств.
Специалисты УФНС по Самарской области рассказали о возможностях сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», способах его подключения, а также подробно рассмотрел функционал «семейного» доступа. Благодаря этой опции родители несовершеннолетних детей могут оплачивать за них налоги онлайн прямо в своём «Личном кабинете».
Представители министерства финансов Самарской области и банка Дом.РФ подробно ознакомили трудовой коллектив предприятия с программой долгосрочных сбережений, уделяя внимание её ключевым преимуществам. Например, государственная поддержка предусматривает софинансирование взносов участников программы, возможность ежегодно получать возврат на сумму взносов до 400 000 рублей в год. Также ПДС гарантирует сохранность - внесённые средства и доход от их инвестирования защищены - гарантия распространяется на сумму до 2,8 млн рублей.
В завершение встречи спикеры ответили на все вопросы сотрудников предприятия, помогая разобраться в тонкостях финансовых инструментов и выбрать наиболее подходящие способы накопления.
Программа долгосрочных сбережений и проект «Финансовый десант» наглядно показывают: повышение финансовой грамотности и доступность современных финансовых инструментов помогают жителям Самарской области уверенно строить своё финансовое будущее.

 

Фото: Минфин Самарской области

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В предстоящие дни религиозных праздников и в День Победы жители Самары смогут воспользоваться специальными автобусами до городских кладбищ.
09 апреля 2026, 15:09
58 автобусов к городским кладбищам организуют в Самаре в предстоящие религиозные праздники
В предстоящие дни религиозных праздников и в День Победы жители Самары смогут воспользоваться специальными автобусами до городских кладбищ. Общество
24
В Самаре завершилось ежегодное открытое первенство по плаванию среди учащихся образовательных учреждений «Мы вместе», приуроченное ко Дню космонавтики.
09 апреля 2026, 14:55
«Мы вместе»: открытое первенство по плаванию среди школьников ко Дню космонавтики завершилось в Самаре
В Самаре завершилось ежегодное открытое первенство по плаванию среди учащихся образовательных учреждений «Мы вместе», приуроченное ко Дню космонавтики. Общество
45
Главный врач Самарской областной клинической психиатрической больницы Сергей Царев: "Здоровый образ жизни — это единая система, где психика и тело неразрывно связаны".
09 апреля 2026, 14:47
Самарский врач-психиатр рассказал, как образ жизни влияет на психическое здоровье
Главный врач Самарской областной клинической психиатрической больницы Сергей Царев: "Здоровый образ жизни — это единая система, где психика и тело... Здравоохранение
97
  • Читайте НИАСам в Max
209
251
377
3108
1279
Весь список