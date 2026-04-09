Самарская область и Республика Беларусь наращивают темпы стратегического партнерства

Я нашел ошибку
Главные новости:
11, 12, 22 и 23 апреля 2026 года в Самарском академическом театре драмы им. М. Горького состоятся премьерные показы спектакля «Гамлет» Уильяма Шекспира в переводе Бориса Пастернака (16+).
В Самарском драмтеатре в апреле состоится премьера трагедии Шекспира «Гамлет»
12 апреля театра "СамАрт" покажет спектакль «Бесконечная история». История, полная приключений, чудес и опасностей, даст возможность привести в страну Фантазию спасителя.
Три спектакля театра "СамАрт" можно посетить в апреле по Пушкинской карте
Завершились областные соревнования среди муниципальных районов Самарской области по футзалу.
Команда Большеглушицкого района - победитель областных соревнований по футзалу
В предстоящие дни религиозных праздников и в День Победы жители Самары смогут воспользоваться специальными автобусами до городских кладбищ.
58 автобусов к городским кладбищам организуют в Самаре в предстоящие религиозные праздники
В Самаре завершилось ежегодное открытое первенство по плаванию среди учащихся образовательных учреждений «Мы вместе», приуроченное ко Дню космонавтики.
«Мы вместе»: открытое первенство по плаванию среди школьников ко Дню космонавтики завершилось в Самаре
Главный врач Самарской областной клинической психиатрической больницы Сергей Царев: "Здоровый образ жизни — это единая система, где психика и тело неразрывно связаны".
Самарский врач-психиатр рассказал, как образ жизни влияет на психическое здоровье
Специалисты «РКС-Самара» заменили затвор на трубопроводе крупного диаметра – 800 мм.
«РКС-Самара» автоматизировали систему водоснабжения части Кировского района
Самарская область демонстрирует впечатляющие результаты в развитии долгосрочных сбережений с государственной поддержкой: с момента запуска программы в 2024 году к ней присоединились более 280 тысяч жителей региона - это больше 9% населения.
Всё больше жителей региона доверяют Программе долгосрочных сбережений
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.3
-0.45
EUR 91.56
0.53
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Музей Эльдара Рязанова запускает просветительский проект «Берегись кино»
Самарский зоопарк расскажет о животных в космосе
В самарском музее "Заварка" состоится первое детское занятие из нового цикла «Садовые истории»
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Самарская область и Республика Беларусь наращивают темпы стратегического партнерства

173
В рамках Дней культуры Республики Беларусь в Самарской области столицу региона посетил Генеральный консул Республики Беларусь в Уфе Александр Ковалёв.

В рамках Дней культуры Республики Беларусь в Самарской области столицу региона посетил Генеральный консул Республики Беларусь в Уфе Александр Ковалёв. По поручению Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева в региональном Правительстве состоялась рабочая встреча заместителя председателя Правительства – министра экономического развития и инвестиций Самарской области Павла Финка с белорусским гостем.
Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего взаимодействия, отметив высокую динамику развития торгово-экономических связей. В частности, говорили о подготовке проведения предстоящего IX заседания Совместной рабочей группы по вопросам развития двустороннего сотрудничества между Республикой Беларусь и Самарской областью Российской Федерации. 
Особое внимание уделили вопросам укрепления кооперационных связей в промышленности, АПК, транспорте, жилищно-коммунальном хозяйстве и в других сферах.
«Республика Беларусь является стратегическим партнером Самарской области. Взаимодействие двух регионов усиливается, мы наращиваем товарооборот, экспорт и импорт продукции наших производителей. Настрой на планомерное расширение сотрудничества – обоюдный. Ждем коллег на IX заседании рабочей группы для утверждения новых “дорожных карт” взаимодействия», – подчеркнул Павел Финк.
Продукция белорусских производителей широко известна в Самарской области. Регион закупает у союзного государства продукты питания, пассажирский транспорт, сельскохозяйственную технику, лифтовое оборудование. В свою очередь экспорт Самарской области в Беларусь представлен поставками промышленного оборудования, транспортных средств, сельскохозяйственной техникой, продукции пищевой и перерабатывающей промышленности. Стороны заинтересованы в продолжении совместной работы в научной, образовательной и культурной сферах.
Также в ходе встречи договорились усилить работу по популяризации туристических ресурсов через взаимные рекламные кампании.
С целью продвижения туристического потенциала в эти дни Самарская область работает на площадке IV Белорусско-российского туристического конгресса и 28-й Международной выставки-ярмарки туристических услуг «Отдых-2026» в Минске. На 2026 год запланирован прием белорусских туроператоров в рамках информационных туров. 
Значимым итогом переговоров стало обсуждение развития прямого авиасообщения между регионами. Учитывая высокую заинтересованность в туристическом обмене и рост загруженности рейсов, договорились проработать увеличение количества прямых рейсов по маршруту Самара – Минск до четырех раз в неделю.
В завершение встречи Павел Финк передал приглашение Чрезвычайному и Полномочному Послу Республики Беларусь в РФ Юрию Селиверстову посетить Самарскую область с официальным визитом.

 

Фото: Минэкономразвития Самарской области

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
30
47
100
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
209
251
377
3108
1279
Весь список