Самарская область и Республика Беларусь наращивают темпы стратегического партнерства

В рамках Дней культуры Республики Беларусь в Самарской области столицу региона посетил Генеральный консул Республики Беларусь в Уфе Александр Ковалёв. По поручению Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева в региональном Правительстве состоялась рабочая встреча заместителя председателя Правительства – министра экономического развития и инвестиций Самарской области Павла Финка с белорусским гостем.

Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего взаимодействия, отметив высокую динамику развития торгово-экономических связей. В частности, говорили о подготовке проведения предстоящего IX заседания Совместной рабочей группы по вопросам развития двустороннего сотрудничества между Республикой Беларусь и Самарской областью Российской Федерации.

Особое внимание уделили вопросам укрепления кооперационных связей в промышленности, АПК, транспорте, жилищно-коммунальном хозяйстве и в других сферах.

«Республика Беларусь является стратегическим партнером Самарской области. Взаимодействие двух регионов усиливается, мы наращиваем товарооборот, экспорт и импорт продукции наших производителей. Настрой на планомерное расширение сотрудничества – обоюдный. Ждем коллег на IX заседании рабочей группы для утверждения новых “дорожных карт” взаимодействия», – подчеркнул Павел Финк.

Продукция белорусских производителей широко известна в Самарской области. Регион закупает у союзного государства продукты питания, пассажирский транспорт, сельскохозяйственную технику, лифтовое оборудование. В свою очередь экспорт Самарской области в Беларусь представлен поставками промышленного оборудования, транспортных средств, сельскохозяйственной техникой, продукции пищевой и перерабатывающей промышленности. Стороны заинтересованы в продолжении совместной работы в научной, образовательной и культурной сферах.

Также в ходе встречи договорились усилить работу по популяризации туристических ресурсов через взаимные рекламные кампании.

С целью продвижения туристического потенциала в эти дни Самарская область работает на площадке IV Белорусско-российского туристического конгресса и 28-й Международной выставки-ярмарки туристических услуг «Отдых-2026» в Минске. На 2026 год запланирован прием белорусских туроператоров в рамках информационных туров.

Значимым итогом переговоров стало обсуждение развития прямого авиасообщения между регионами. Учитывая высокую заинтересованность в туристическом обмене и рост загруженности рейсов, договорились проработать увеличение количества прямых рейсов по маршруту Самара – Минск до четырех раз в неделю.

В завершение встречи Павел Финк передал приглашение Чрезвычайному и Полномочному Послу Республики Беларусь в РФ Юрию Селиверстову посетить Самарскую область с официальным визитом.

