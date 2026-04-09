В Самаре приведут в порядок заброшенный профилакторий на территории ТТУ

Профилакторий находится в пределах городского депо. Его вновь хотят открыть для работников трамвайно-троллейбусного управления.

Учреждение испытывало трудности и закрылось в 2000-е годы. Сейчас задумались об обновлении и новом запуске. Хотят пригласить врачей, которые будут принимать специалистов ТТУ и оказывать необходимую помощь, проводить нужные процедуры.

Замдиректора транспортного ведомства Елена Чернега объяснила, что так работники смогут быстрее восстановиться. Плюс не придется разъезжать по городу, чтобы попасть на прием к специалистам, пишет «Самарская газета».