Законопроект о штрафах для электросамокатчиков могут принять в 2026 году

Законопроект о штрафах за превышение скорости и другие нарушения на электросамокатах может быть принят уже в 2026 году. Он был принят в первом чтении в 2024 году и сейчас дорабатывается ко второму. Об этом заявил один из авторов инициативы — зампредседателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин, передает ТАСС 9 апреля.

По его словам, за нарушения на электросамокатах нужно ввести существенные санкции. К примеру, штраф за превышение скорости должен составлять 5 тыс. рублей, а за передвижение в нетрезвом виде — 30 тыс. рублей. Обсуждаются и штрафы за езду на самокате вдвоем.

Шейкин напомнил, что в Москве Госавтоинспекция периодически устраивает рейды на самокатчиков, и дорожные полицейские выписывают им штрафы. Сенатор выразил надежду на то, что после принятия законопроекта количество желающих нарушать ПДД будет меньше.