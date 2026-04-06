Компании хотят сделать аренду самокатов через «Госуслуги»

Минцифры и операторы кикшерингов Whoosh, «Юрент» и «Яндекс» прорабатывают внедрение «Госуслуг» для верификации пользователей в российских регионах. Об этом сообщили источники СМИ.

«Вход и подтверждение возраста через „Госуслуги“ позволят повысить безопасность дорожного движения и снизят количество злоупотреблений при использовании сервисов кикшеринга», — считает представитель Минцифры. Свои мнением он поделился в разговоре с РБК.

Для операторов подключение к ЕСИА будет добровольным. Однако для реализации интеграции кикшерингам необходимо получить юридическое обоснование для обмена данными с системой. Пилотный запуск технологии могут провести в Санкт-Петербурге, Московской области и Татарстане.