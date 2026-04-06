В Большеглушицком районе в ДТП пострадали пять человек, включая ребенка

5 апреля на территории Самарской области зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 9 человек.

В Большеглушицком районе в ДТП пострадали пять человек. 5 апреля в 22:45 на 21 км а/д «Самара - Большая Глушица – Большая Черниговка - Пестравка» 70-летний мужчина, управляя а/м Lada Granta, нарушая требования к перевозке детей, двигался со стороны села Пестравка в направлении села Большая Глушица. В пути следования водитель допустил съезд в кювет, где автомобиль опрокинулся. Пассажирам: 11-летнему мальчику и 43-, 38-, 65-, 37-летним женщинам после обследования врачами рекомендовано амбулаторное лечение.