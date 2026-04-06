Фермеры попросили Минпромторг отменить маркировку их молочной продукции

Ассоциация сельхозпроизводителей "Народный фермер" обратилась в Минпромторг с просьбой отменить обязательную маркировку молочной продукции для крестьянских хозяйств. Об этом 6 апреля сообщили "Известия".

В письме на имя главы Минпромторга Антона Алиханова ассоциация отмечает, что все риски, о которых предупреждали фермеры, реализовались. За полтора года действия системы маркировки многие малые предприятия были вынуждены закрыться или уйти в "серую" зону из-за резкого роста издержек и административной нагрузки.

"По итогам полутора лет действия обязательной маркировки в отношении фермерских хозяйств все риски, о которых мы предупреждали, реализовались. Проблемы, не получившие системного решения, стали причиной массового закрытия малых предприятий – переработчиков молока", – говорится в документе.

Затраты на внедрение маркировки в среднем достигают 1 млн рублей. Выручка среднего хозяйства остается на уровне в 2,5–3 млн рублей. Фермерам приходится увеличивать штат, закупать оборудование, нести расходы на криптозащиту и членские взносы.

В результате себестоимость сельскохозяйственного производства выросла на 30–50%, а в отдельных случаях его рентабельность упала до нуля.