Я нашел ошибку
Главные новости:
Из Дербентского района Дагестана эвакуировали более четырех тысяч человек из-за прорыва дамбы
Почту России модернизируют, чтобы сделать услуги более удобными для граждан
Более 400 спортсменов объединил турнир по дзюдо памяти Павла Иванникова в Самаре
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка «Мой ребенок может так же»
Молодёжная научная конференция пройдет в стенах Самарского университета им. Королёва
Фермеры попросили Минпромторг отменить маркировку их молочной продукции
Народный артист РСФСР К Сергей Лейферкус отметил юбилей на сцене Шостакович опера балет!
Учащийся колледжа выразил слова благодарности сотрудникам тольяттинской полиции
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.73
-0.6
EUR 92.19
-0.54
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Молодёжная научная конференция пройдет в стенах Самарского университета им. Королёва

106
Во вторник, 7 апреля, в 9.30 состоится открытие 76-ой молодёжной научной конференции Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королёва. В этом году она посвящена 65-летию полёта в космос Юрия Алексеевича Гагарина.

Конференция будет работать с 7 по 9 апреля, для участия в ней подано 4362 доклада по 162 секциям, включающим все научно-образовательные направления университета. Лучшим докладчикам будет предложено подготовить и опубликовать полнотекстовую статью в журнале «Вестник молодых ученых и специалистов Самарского университета», входящем в РИНЦ.

Откроют 76-ой молодёжную научную конференцию Марк Шлеенков, врио министра науки и высшего образования Самарской области, Владимир Богатырев, ректор Самарского университета им. Королёва, Виктор Сойфер, академик РАН, президент Самарского университета им. Королёва, и Евгений Шахматов, академик РАН, научный руководитель Самарского университета им. Королёва.

В рамках конференции с докладами выступят:

  • Евгений Лукин, генеральный директор РКЦ «Прогресс» с темой «АО «РКЦ «Прогресс» - от устойчивого развития к технологическому лидерству»;
  • Геннадий Аншаков, член-корреспондент РАН, заместитель генерального конструктора РКЦ «Прогресс», с темой «От чертежа до старта: инженерная школа Сергея Павловича Королёва в воспоминаниях о подготовке полёта Юрия Алексеевича Гагарина»;
  • Андрей Елисеев, старший преподаватель кафедры отечественной истории и историографии Самарского университета им. Королёва, с темой «Гагарин и Самара: от фактов к исторической памяти».

В 13.00 в библиотечном коворкинге университета (16 корпус) состоится презентация нового издания Общественной палаты Самарской области «Космические первопроходцы», автором которой является Валентина Полетаева, академический советник МОО «Российская академия космонавтики имени К. Э. Циолковского»

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Весь список