Молодёжная научная конференция пройдет в стенах Самарского университета им. Королёва

Во вторник, 7 апреля, в 9.30 состоится открытие 76-ой молодёжной научной конференции Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королёва. В этом году она посвящена 65-летию полёта в космос Юрия Алексеевича Гагарина.

Конференция будет работать с 7 по 9 апреля, для участия в ней подано 4362 доклада по 162 секциям, включающим все научно-образовательные направления университета. Лучшим докладчикам будет предложено подготовить и опубликовать полнотекстовую статью в журнале «Вестник молодых ученых и специалистов Самарского университета», входящем в РИНЦ.

Откроют 76-ой молодёжную научную конференцию Марк Шлеенков, врио министра науки и высшего образования Самарской области, Владимир Богатырев, ректор Самарского университета им. Королёва, Виктор Сойфер, академик РАН, президент Самарского университета им. Королёва, и Евгений Шахматов, академик РАН, научный руководитель Самарского университета им. Королёва.

В рамках конференции с докладами выступят:

, член-корреспондент РАН, заместитель генерального конструктора РКЦ «Прогресс», с темой «От чертежа до старта: инженерная школа Сергея Павловича Королёва в воспоминаниях о подготовке полёта Юрия Алексеевича Гагарина»; Андрей Елисеев, старший преподаватель кафедры отечественной истории и историографии Самарского университета им. Королёва, с темой «Гагарин и Самара: от фактов к исторической памяти».

, член-корреспондент РАН, заместитель генерального конструктора РКЦ «Прогресс», с темой «От чертежа до старта: инженерная школа Сергея Павловича Королёва в воспоминаниях о подготовке полёта Юрия Алексеевича Гагарина»; Андрей Елисеев, старший преподаватель кафедры отечественной истории и историографии Самарского университета им. Королёва, с темой «Гагарин и Самара: от фактов к исторической памяти».

В 13.00 в библиотечном коворкинге университета (16 корпус) состоится презентация нового издания Общественной палаты Самарской области «Космические первопроходцы», автором которой является Валентина Полетаева, академический советник МОО «Российская академия космонавтики имени К. Э. Циолковского»