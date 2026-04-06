Новокуйбышевец решил пресечь хищение денег и попал в ловушку аферистов

25-летнему жителю Новокуйбышевска, работнику шиномонтажного предприятия, в течение нескольких дней поступило около десятка телефонных звонков от неизвестных. Сотрудник «налоговой службы» рассказал, что его учётная запись на «Госуслугах» якобы взломана, посторонние лица вошли в аккаунт и пытаются оформить кредит.

«Последующие звонки жителю Новокуйбышевска стали поступать от якобы работника банковского учреждения. Молодому человеку предложили пресечь хищение «на корню» и перевести имеющиеся денежные средства на так называемые «безопасные счета». Мужчина поверил звонившим и следуя их инструкции перевел свои сбережения – порядка 800 000 рублей по указанным реквизитам», - комментирует следователь следственного отдела ОМВД России по городу Новокуйбышевску старший лейтенант юстиции Евгений Морозов (на фото).

Вскоре звонившие перестали выходить на связь. Молодой человек понял, что стал жертвой мошенников. В полиции возбудили уголовное дело. В настоящее время устанавливаются реквизиты счетов, на которые осуществлялся перевод денежных средств.