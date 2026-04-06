Из Дербентского района Дагестана эвакуировали более четырех тысяч человек из-за прорыва дамбы
Из Дербентского района Дагестана эвакуировали более четырех тысяч человек из-за прорыва дамбы
Почту России модернизируют, чтобы сделать услуги более удобными для граждан
Почту России модернизируют, чтобы сделать услуги более удобными для граждан
Более 400 спортсменов объединил турнир по дзюдо памяти Павла Иванникова в Самаре
Более 400 спортсменов объединил турнир по дзюдо памяти Павла Иванникова в Самаре
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка «Мой ребенок может так же»
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка «Мой ребенок может так же»
Молодёжная научная конференция пройдет в стенах Самарского университета им. Королёва
Молодёжная научная конференция пройдет в стенах Самарского университета им. Королёва
Фермеры попросили Минпромторг отменить маркировку их молочной продукции
Фермеры попросили Минпромторг отменить маркировку их молочной продукции
Народный артист РСФСР К Сергей Лейферкус отметил юбилей на сцене Шостакович опера балет!
Народный артист РСФСР К Сергей Лейферкус отметил юбилей на сцене Шостакович опера балет!
Учащийся колледжа выразил слова благодарности сотрудникам тольяттинской полиции
Учащийся колледжа выразил слова благодарности сотрудникам тольяттинской полиции
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка «Мой ребенок может так же»
В самарском музее пройдут "космические" мероприятия
Сотрудники ГАИ Сергиевского района провели необычную профилактическую акцию
Новокуйбышевец решил пресечь хищение денег и попал в ловушку аферистов

163
Новокуйбышевец решил пресечь хищение денег и попал в ловушку аферистов

25-летнему жителю Новокуйбышевска, работнику шиномонтажного предприятия, в течение нескольких дней поступило около десятка телефонных звонков от неизвестных. Сотрудник «налоговой службы» рассказал, что его учётная запись на «Госуслугах» якобы взломана, посторонние лица вошли в аккаунт и пытаются оформить кредит.  

«Последующие звонки жителю Новокуйбышевска стали поступать от якобы работника банковского учреждения. Молодому человеку предложили пресечь хищение «на корню» и перевести имеющиеся денежные средства на так называемые «безопасные счета». Мужчина поверил звонившим и следуя их инструкции перевел свои сбережения – порядка 800 000 рублей по указанным реквизитам», - комментирует следователь следственного отдела ОМВД России по городу Новокуйбышевску старший лейтенант юстиции Евгений Морозов (на фото).

Вскоре звонившие перестали выходить на связь. Молодой человек понял, что стал жертвой мошенников. В полиции возбудили уголовное дело. В настоящее время устанавливаются реквизиты счетов, на которые осуществлялся перевод денежных средств.

Аферист позвонил «из "Госуслуг"» и лишил пожилого самарца 2 млн рублей
03 апреля 2026, 09:47
03 апреля 2026, 09:47
Аферист позвонил «из "Госуслуг"» и лишил пожилого самарца 2 млн рублей
Местный житель, следуя схеме неизвестного, перевел свои сбережения на так называемый «безопасный счёт» — якобы для защиты накоплений. Криминал
708
Самарец поверил аферисту и положил на счет более 500 000 рублей
02 апреля 2026, 09:31
Самарец поверил аферисту и положил на счет более 500 000 рублей
Мошенник представился сотрудником Роскомнадзора и сообщил, что преступники получили доступ к его персональным данным и пытаются похитить его сбережения. Криминал
815
Молодая самарчанка смошенничала при покупке наушников
02 апреля 2026, 09:22
Молодая самарчанка смошенничала при покупке наушников
Она получила деньги и перестала брать трубку и не вернула товар, причинив тем самым ущерб в размере свыше 13 тысяч рублей. Криминал
832
В пятницу, 3 апреля, в ходе рабочей поездки в Самарскую область Дмитрий Григоренко посетил АВТОВАЗ. 
3 апреля 2026  20:15
Дмитрий Григоренко и Вячеслав Федорищев в Тольятти провели встречу с участниками ИЦК «Автомобилестроение»
1981
3 апреля в Самарской области работает Заместитель Председателя Правительства РФ– Руководитель Аппарата Правительства Российской Федерации Дмитрий Григоренко.
3 апреля 2026  14:35
3 апреля 2026  14:35
В Самаре Дмитрий Григоренко и Вячеслав Федорищев обсудили развитие ИT-отрасли
848
В Самаре прошла двусторонняя встреча Дмитрия Григоренко и Вячеслава Федорищева
3 апреля 2026  13:48
В Самаре прошла двусторонняя встреча Дмитрия Григоренко и Вячеслава Федорищева
649
В Самарской области стартовал масштабный месячник по благоустройству
3 апреля 2026  13:16
В Самарской области стартовал масштабный месячник по благоустройству
590
В ходе личного приема граждан губернатор Вячеслав Федорищев принял решения по капремонту школы в Сызрани и адресной помощи семье участника СВО в Самаре.
2 апреля 2026  15:02
2 апреля 2026  15:02
По поручению Вячеслава Федорищева в этом году в Сызрани завершат капитальный ремонт школы №26
1138
