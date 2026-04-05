Сотрудники ГАИ Сергиевского района провели необычную профилактическую акцию

Сотрудники Сергиевского района провели необычную профилактическую акцию - витамин C для иммунитета, а безопасность на дороге для всех нас!

4 апреля, в Международный день витамина C, инспекторы вышли к водителям с апельсинами в руках и важными словами: «Соблюдайте ПДД и не садитесь за руль нетрезвыми!»

Яркий фрукт стал символом заботы: он напомнил автомобилистам, что здоровье и безопасность — это то, о чём нужно думать каждый день. Каждый апельсин — это доброе пожелание безопасной дороги и напоминание: ответственный водитель выбирает трезвость за рулём.

Пусть дорога будет безопасной, а настроение - солнечным, как этот фрукт, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

