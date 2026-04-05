В Самарской области с 18 апреля запустят шесть новых электричек

С 18 апреля в Самарской области вводятся шесть дополнительных пригородных поездов. Об этом сообщили в Самарской пригородной пассажирской компании.

Изменения связаны с переходом на летний график и затронут участок Самара — Жигулёвское Море — Отвага. По рабочим и выходным дням назначены новые рейсы в направлениях Пятилетка, Жигулёвск и Отвага.

Кроме того, с 1 мая между Самарой и Тольятти начнет ежедневно курсировать дополнительная «Ласточка». Это позволит сократить интервалы движения поездов.

С октября маршрут «Ласточки» планируется продлить до Новокуйбышевска, пишет Самара-МК.