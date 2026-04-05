В регионе вновь пройдет Неделя креативного бизнеса

15-17 апреля 2026 года в Самарской области вновь пройдет Неделя креативного бизнеса. В этот раз генеральной темой события станет культурный код и локальная идентичность.



Панельные дискуссии, мастер-классы, встречи с представителями власти и маркет продукции региональных креаторов в стиле современной эстетики русского стиля. Участников насыщенная программа и масса возможностей посмотреть на других и показать себя. Регистрация уже идет на сайте: creativesamara.ru.



Бизнесу в сфере креативных индустрий, как перспективному сектору экономики, сегодня уделяется особое внимание. Как отмечал губернатор Вячеслав Федорищев, креативная экономика - это основа успешного развития, и за последние годы ее вклад в развитие области становится все больше и больше.



Стать участниками могут все, кто развивает креативный проект (архитекторы, дизайнеры, рестораторы, издатели, СМИ, организаторы событий, специалисты в области медиа, IT, арт-индустрий), а также те, кто интересуется креативной сферой и только планирует развиваться в этом направлении.



В Самарской области для творческих предпринимателей действуют различные инструменты господдержки. Полный перечень мер государственной поддержки, а также анонсы предстоящих событий публикуются на едином портале mybiz63.ru.

