Врач - генетик СОКБ Татьяна Мельникова рассказала о значимости и нововведениях расширенного неонатального скрининга новорожденных.
В Самарской области новорождённых обследуют на редкие генетические заболевания
Вечером 5 апреля и ночью 6 апреля местами в Самарской области ожидается гроза, с сохранением днем 6 апреля.
В регионе ожидается гроза
4 апреля, в Международный  день витамина C, инспекторы ГАИ СО вышли к водителям с апельсинами в руках и  важными словами: «Соблюдайте ПДД и  не садитесь за руль нетрезвыми!»
Сотрудники ГАИ Сергиевского района провели необычную профилактическую акцию
15-17 апреля 2026 года в Самарской области вновь пройдет Неделя креативного бизнеса. В этот раз генеральной темой события станет культурный код и локальная идентичность.
В регионе вновь пройдет Неделя креативного бизнеса
Температура воздуха 6 апреля в Самаре ночью +6, +8°С, днем +10, +12°С.
6 апреля в регионе местами дождь, гроза, до +14°С
В Самарской области с 18 апреля запустят шесть новых электричек
В Волжском районе в ДТП пострадала пенсионерка 1937 года рождения
В Самаре тушили крупный пожар в жилом доме
В регионе ожидается гроза

По информации Приволжского УГМС объявлен желтый уровень опасности. Вечером 5 апреля и ночью 6 апреля местами в Самарской области ожидается гроза, с сохранением днем 6 апреля.

Во избежание несчастных случаев Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует:

- не выходить из дома, закрыть окна, двери и дымоходы;

- во время грозы не топить печку, т.к. дым, выходящий из трубы, имеет высокую электропроводность, и вероятность удара молнии в возвышающуюся над крышей трубу возрастает;

- во время грозы подальше держаться от электропроводки, антенн, окон, дверей и всего остального, связанного с внешней средой, не располагаться у стены, рядом с которой растет высокое дерево;

- радио и телевизоры отключить от сети, не пользоваться электроприборами и телефоном (особенно важно для сельской местности);

- если гроза застала вас на улице, необходимо спрятаться в ближайшем здании, при поиске укрытия отдайте предпочтение металлической конструкции больших размеров или конструкции с металлической рамой, жилому дому или другой постройке, защищенной молниеотводом;

- если нет возможности укрыться в здании, не надо прятаться в небольших сараях, под одинокими деревьями;

- не находиться на возвышенностях и открытых незащищенных местах, вблизи металлических или сетчатых оград, крупных металлических объектов, влажных стен, заземления молниеотвода;

- во время грозы нельзя находиться на воде и у воды;

- если Вы застигнуты грозой на велосипеде или мотоцикле, прекратите движение и переждите грозу на расстоянии примерно 30 м от них;

- если гроза застала Вас в автомобиле, не нужно его покидать, необходимо закрыть окна и опустить автомобильную антенну. Двигаться во время грозы на автомобиле не рекомендуется, т.к. гроза, как правило, сопровождается ливнем, ухудшающим видимость на дороге, а вспышка молнии может ослепить и вызвать испуг и, как следствие, аварию;

Для уменьшения вероятности поражения молнией тело человека должно иметь как можно меньший контакт с землей. Наиболее безопасной позой считается следующая: присесть, ступни поставить вместе, опустить голову и грудь на колени и предплечья, руками обхватить колени. Можно сесть или встать на изоляционный материал: бревно, доску, камень, палатку, спальный мешок, веревку, рюкзак.Будьте внимательны и осторожны!

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить

по единому телефону пожарных и спасателей «112»

Теги: Погода Самара

Новости по теме
Температура воздуха 6 апреля в Самаре ночью +6, +8°С, днем +10, +12°С.
05 апреля 2026, 14:51
6 апреля в регионе местами дождь, гроза, до +14°С
Температура воздуха 6 апреля в Самаре ночью +6, +8°С, днем +10, +12°С. Экология
473
Температура воздуха 5 апреля в Самаре ночью +3, +5°С, днем +15, +17°С.
04 апреля 2026, 15:48
5 апреля в регионе небольшой дождь, до +18°С
Температура воздуха 5 апреля в Самаре ночью +3, +5°С, днем +15, +17°С. Экология
850
Температура воздуха 4 апреля в Самаре ночью +8, +10°С, днем +14, +16°С.
03 апреля 2026, 18:38
4 апреля в регионе без осадков, до +16°С
Температура воздуха 4 апреля в Самаре ночью +8, +10°С, днем +14, +16°С. Экология
640

  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
В пятницу, 3 апреля, в ходе рабочей поездки в Самарскую область Дмитрий Григоренко посетил АВТОВАЗ. 
3 апреля 2026  20:15
Дмитрий Григоренко и Вячеслав Федорищев в Тольятти провели встречу с участниками ИЦК «Автомобилестроение»
1842
3 апреля в Самарской области работает Заместитель Председателя Правительства РФ– Руководитель Аппарата Правительства Российской Федерации Дмитрий Григоренко.
3 апреля 2026  14:35
В Самаре Дмитрий Григоренко и Вячеслав Федорищев обсудили развитие ИT-отрасли
798
В Самаре прошла двусторонняя встреча Дмитрия Григоренко и Вячеслава Федорищева
3 апреля 2026  13:48
В Самаре прошла двусторонняя встреча Дмитрия Григоренко и Вячеслава Федорищева
623
В Самарской области стартовал масштабный месячник по благоустройству
3 апреля 2026  13:16
В Самарской области стартовал масштабный месячник по благоустройству
564
В ходе личного приема граждан губернатор Вячеслав Федорищев принял решения по капремонту школы в Сызрани и адресной помощи семье участника СВО в Самаре.
2 апреля 2026  15:02
По поручению Вячеслава Федорищева в этом году в Сызрани завершат капитальный ремонт школы №26
1093
Весь список