В Самаре тушили крупный пожар в жилом доме

Ранним утром в Самаре произошел пожар в двухэтажном многоквартирном доме в Красноглинском районе, поселке Управленческий. Об этом рассказали в региональном ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании на улице 8 Марта поступило в 05:16. Огонь охватил второй этаж с выходом на кровлю, площадь пожара составила 400 квадратных метров.

В результате происшествия пострадал мужчина 1979 года рождения, он госпитализирован. Погибших нет.

Пожарно-спасательные подразделения спасли одного человека и эвакуировали 11 жильцов. В 06:21 возгорание было локализовано.

К тушению привлекались 99 специалистов и 29 единиц техники, пишет Самара-МК.