Более 400 спортсменов объединил турнир по дзюдо памяти Павла Иванникова в Самаре

В Самаре завершился XIV открытый турнир по дзюдо памяти заслуженного тренера России Павла Иванникова. Он является мастером спорта РФ, а также одним из родоначальников самарского дзюдо и основателем городского Центра дзюдо «Мужество».

В этом году в поединках приняли участие более 400 спортсменов из Самары, Ульяновска, республики Удмуртия, в числе которых 47 человек, представляющие «Мужество».

На протяжении двух дней программа соревнований включала предварительные поединки в девяти весовых категориях — до 46 кг, до 55 кг, до 66 кг, до 81 кг, свыше 90 кг; у девушек — до 40 кг, до 48 кг, до 57 кг, до 70 кг. По итогам каждого дня среди юношей и девушек до 18 лет были определены победители, призеры и по два третьих места. Также определены победители и призеры соревнований «стенка на стенку» среди самых юных участников, все они из Самарской области.