Народный артист РСФСР К Сергей Лейферкус отметил юбилей на сцене Шостакович опера балет!

Фестиваль продолжается, и 4 апреля, в день своего юбилея, Сергей Лейферкус – легенда мировой оперной сцены, народный артист РСФСР исполнил партию Понтия Пилата в опере С. Слонимского «Мастер и Маргарита».

«Выход на сцену в день рождения — это, конечно, работа, но работа особая, ответственная. В этот день нужно особенно собраться и сделать всё так, чтобы публика и коллеги получили настоящее удовольствие.

Без наследников не существует и самого наследия. Очень важно, чтобы были люди, которые продолжают и воплощают в жизнь замыслы композиторов и авторов.

Самара — замечательный город с прекрасным театром, сильной труппой и редкой по качеству акустикой. И главное — здесь есть публика, которая искренне любит музыку и умеет её слушать», - отмечает Сергей Петрович Лейферкус.

Он входит в число самых знаменитых оперных артистов мира. Его певческий талант сочетается с актерским дарованием, а созданные им интерпретации ролей Евгения Онегина, Рангони, Яго, барона Скарпиа и Мефистофеля признаны эталонными.

«Для нас опера «Мастер и Маргарита» — знаковая и за последнее время одна из самых масштабных постановок. Но сегодня был совершенно особенный спектакль, абсолютно эксклюзивный. Мы гордимся тем, что Сергей Петрович Лейферкус в свой юбилей приехал спеть знаковую и для него партию Понтия Пилата. Для театра это редкая и большая удача, когда мастер такого уровня буквально "встает у руля" спектакля и своим опытом, своей энергией, своей философией наполняет пространство и меняет его.

Фестиваль в целом направлен на то, чтобы собрать артистов, чьи судьбы связаны с Самарой. Эта земля дала очень много ярких имён, и для нас важно об этом говорить и этим гордиться», - рассказал Евгений Хохлов, художественный руководитель фестиваля, дирижёр спектакля.

Михаил Губский, заслуженный артист России, солист Московского театра «Новая Опера» имени Е.В. Колобова, исполнитель партии Левия Матвея делится: «Я как артист родился в этом театре: пришёл сюда в 1992 году, начал работать в хоре, затем в 1995 году стал солистом. Поэтому для меня нет более родного театра — я всегда возвращаюсь сюда как домой.

Самара — это особая атмосфера, знакомые лица, улицы, ощущение своей среды. Этот театр дал мне очень многое, и я могу только с благодарностью о нём говорить.

Музыка Слонимского — очень театральная, она помогает артисту раскрыть образ, почувствовать его глубже. С ней работать — большое удовольствие».