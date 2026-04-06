Камыш в Сызранском районе горел на площади 800 квадратных метров
Из Дербентского района Дагестана эвакуировали более четырех тысяч человек из-за прорыва дамбы
Почту России модернизируют, чтобы сделать услуги более удобными для граждан
Более 400 спортсменов объединил турнир по дзюдо памяти Павла Иванникова в Самаре
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка «Мой ребенок может так же»
Молодёжная научная конференция пройдет в стенах Самарского университета им. Королёва
Фермеры попросили Минпромторг отменить маркировку их молочной продукции
Народный артист РСФСР К Сергей Лейферкус отметил юбилей на сцене Шостакович опера балет!
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка «Мой ребенок может так же»
В самарском музее пройдут "космические" мероприятия
Сотрудники ГАИ Сергиевского района провели необычную профилактическую акцию
Народный артист РСФСР К Сергей Лейферкус отметил юбилей на сцене Шостакович опера балет!

Фестиваль продолжается, и 4 апреля, в день своего юбилея, Сергей Лейферкус – легенда мировой оперной сцены, народный артист РСФСР исполнил партию Понтия Пилата в опере С. Слонимского «Мастер и Маргарита».

«Выход на сцену в день рождения — это, конечно, работа, но работа особая, ответственная. В этот день нужно особенно собраться и сделать всё так, чтобы публика и коллеги получили настоящее удовольствие.

Без наследников не существует и самого наследия. Очень важно, чтобы были люди, которые продолжают и воплощают в жизнь замыслы композиторов и авторов.

Самара — замечательный город с прекрасным театром, сильной труппой и редкой по качеству акустикой. И главное — здесь есть публика, которая искренне любит музыку и умеет её слушать», - отмечает Сергей Петрович Лейферкус.

Он входит в число самых знаменитых оперных артистов мира. Его певческий талант сочетается с актерским дарованием, а созданные им интерпретации ролей Евгения Онегина, Рангони, Яго, барона Скарпиа и Мефистофеля признаны эталонными.

«Для нас опера «Мастер и Маргарита» — знаковая и за последнее время одна из самых масштабных постановок. Но сегодня был совершенно особенный спектакль, абсолютно эксклюзивный. Мы гордимся тем, что Сергей Петрович Лейферкус в свой юбилей приехал спеть знаковую и для него партию Понтия Пилата. Для театра это редкая и большая удача, когда мастер такого уровня буквально "встает у руля" спектакля и своим опытом, своей энергией, своей философией наполняет пространство и меняет его.

Фестиваль в целом направлен на то, чтобы собрать артистов, чьи судьбы связаны с Самарой. Эта земля дала очень много ярких имён, и для нас важно об этом говорить и этим гордиться», - рассказал Евгений Хохлов, художественный руководитель фестиваля, дирижёр спектакля.

Михаил Губский, заслуженный артист России, солист Московского театра «Новая Опера» имени Е.В. Колобова, исполнитель партии Левия Матвея делится: «Я как артист родился в этом театре: пришёл сюда в 1992 году, начал работать в хоре, затем в 1995 году стал солистом. Поэтому для меня нет более родного театра — я всегда возвращаюсь сюда как домой.

Самара — это особая атмосфера, знакомые лица, улицы, ощущение своей среды. Этот театр дал мне очень многое, и я могу только с благодарностью о нём говорить.

Музыка Слонимского — очень театральная, она помогает артисту раскрыть образ, почувствовать его глубже. С ней работать — большое удовольствие».

В центре внимания
В пятницу, 3 апреля, в ходе рабочей поездки в Самарскую область Дмитрий Григоренко посетил АВТОВАЗ. 
3 апреля 2026  20:15
Дмитрий Григоренко и Вячеслав Федорищев в Тольятти провели встречу с участниками ИЦК «Автомобилестроение»
3 апреля в Самарской области работает Заместитель Председателя Правительства РФ– Руководитель Аппарата Правительства Российской Федерации Дмитрий Григоренко.
3 апреля 2026  14:35
В Самаре Дмитрий Григоренко и Вячеслав Федорищев обсудили развитие ИT-отрасли
В Самаре прошла двусторонняя встреча Дмитрия Григоренко и Вячеслава Федорищева
3 апреля 2026  13:48
В Самаре прошла двусторонняя встреча Дмитрия Григоренко и Вячеслава Федорищева
В Самарской области стартовал масштабный месячник по благоустройству
3 апреля 2026  13:16
В Самарской области стартовал масштабный месячник по благоустройству
В ходе личного приема граждан губернатор Вячеслав Федорищев принял решения по капремонту школы в Сызрани и адресной помощи семье участника СВО в Самаре.
2 апреля 2026  15:02
По поручению Вячеслава Федорищева в этом году в Сызрани завершат капитальный ремонт школы №26
