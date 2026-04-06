Учащийся колледжа выразил слова благодарности сотрудникам тольяттинской полиции

В адрес руководства ГУ МВД России по Самарской области поступило благодарственное письмо от жителя города Тольятти. Молодой человек выразил слова признательности начальнику регистрационно-экзаменационного отдела Госавтоинспекции Управления МВД России по городу Тольятти майору полиции Константину Якушевскому и его подчиненным. Автор письма благодарит полицейских за ответственное отношение и искреннее участие к проблемам граждан.

«Хочу сказать спасибо полицейским РЭО ГАИ Управления МВД России по г. Тольятти. Будучи учащимся колледжа, работающим на заводе, не располагал временем для постановки на учет недавно купленного легкового автомобиля. Приехав в РЭО, приятно удивился, как быстро прошла процедура оформления. Несмотря на то, что я не записался в очередь через портал Госуслуг, полицейские помогли мне в день обращения поставить на учет автомобиль. Огромное спасибо сотруднице полиции на первом этаже РЭО, которая оперативно помогла мне заполнить заявление. Константин Якушевский не остался равнодушным к моей проблеме и помог пройти необходимое оформление в считанные часы. После похода в РЭО г. Тольятти, всерьез задумался о том, чтобы устроится работать полицейским и также помогать людям» - написал тольяттинец.

Руководство самарской полиции высоко ценит мнение о работе сотрудников органов внутренних дел и выражает искреннюю признательность гражданам за слова благодарности в адрес подчиненных и высокую оценку их деятельности.