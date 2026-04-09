Люди серебряного возраста в Самарской области готовы обучаться новым профессиям: спрос на образовательные услуги вырос в 3,5 раза

Люди серебряного возраста в Самарской области меняют привычную модель потребления: вместо того чтобы справляться со всем самостоятельно, они всё чаще доверяют профессионалам — от организаторов праздников до финансовых консультантов. Эксперты Авито Услуг проанализировали данные по динамике спроса на разнообразные услуги со стороны представителей серебряного возраста (55–64 года) в Самарской области в период с марта 2025 по февраль 2026 года по сравнению с предыдущим аналогичным периодом. Оказалось, что за год запросы этой аудитории заметно сместились в сторону активного долголетия, самореализации и делегирования рутинных задач.

По данным Авито Услуг, в Самарской области наибольший рост спроса зафиксирован в категории организации мероприятий: интерес к услугам профессиональных организаторов праздников увеличился в 3,4 раза, а по оформлению и декору — в 2,2 раза. Активно интересуются пользователи 55+ и услугами, связанными с крупными покупками и планированием: спрос на консультации по недвижимости вырос втрое, а на услуги бухгалтеров и финансистов — на 20%.

Также заметно стремление к самореализации: курсы по различным профессиям и ведению бизнеса стали востребованы более чем втрое чаще. Помимо этого, представители возраста 55+ активнее, чем годом ранее, интересуются обучающими программами по иностранным языкам — спрос на них вырос более чем вдвое, а также курсами по красоте и здоровью (+23%), подтверждая интерес к активному долголетию.

Осваивают люди в возрасте 55–64 лет и высокотехнологичные форматы досуга: спрос на помощь с подключением интернета вырос на 23%, а на услуги по настройке игровых приставок — на 20%.

При этом представители серебряного возраста все чаще готовы обращаться за помощью в садовых работах: спрос на земляные работы увеличился на 16%, а на озеленение и уход за садом и огородом — на 9%.

В вопросах поддержания домашнего уюта старшее поколение также все чаще делегирует рутинные задачи специалистам. На 29% вырос спрос на чистку ковров, а генеральная уборка стала востребованнее на 11%. Активно обращаются пользователи и к мастерам по ремонту: заметно чаще стали востребованы услуги по починке посудомоечных машин (+37%), кофемашин (+28%). Популярнее также услуги сантехников (+9%). Не остаются без внимания и другие работы по дому: остекление и ремонт балконов прибавили 19%, а сборка и ремонт мебели — 8%.