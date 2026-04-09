В Тольятти машина насмерть сбила пешехода

В Автозаводском районе Тольятти полицейские проводят проверку по факту ДТП, в котором погиб пешеход. 8 апреля в 22:53 водитель автомобиля Lada Granta - мужчина 2004 г.р., осуществляя движение по проспекту Степана Разина, со стороны ул. Фрунзе в направлении ул. Свердлова, в районе дома № 41 на проспекте Степана Разина, допустил наезд на пешехода (данные мужчины устанавливаются), который переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. Пострадавший скончался в автомобиле скорой медицинской помощи.