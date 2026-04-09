На телебашне Самары будет работать праздничная подсветка в День космонавтики
Законопроект о штрафах для электросамокатчиков могут принять в 2026 году
В Самаре хотят закупить 50 новых троллейбусов с автономным ходом в 2027 году
В Самаре приведут в порядок заброшенный профилакторий на территории ТТУ
Люди серебряного возраста в Самарской области готовы обучаться новым профессиям: спрос на образовательные услуги вырос в 3,5 раза
В Самаре прошло ОПМ Безопасный транспорт
Почти 700 спортсменов из Самарской области пробегут Казанский марафон
УФСБ России по Самарской области отмечает, что на высоком уровне сохраняется активность телефонных и интернет-мошенников.
Бронирования на лето выросли на 18%: россияне заранее готовятся к отпуску

Россияне активно готовятся к летнему отпуску. По данным Авито Путешествий, к началу апреля пользователи платформы забронировали на 10% больше посуточных квартир и на 35% больше загородных объектов на лето, чем на то же время год назад. Количество броней отелей также выросло. В целом объем бронирования туристического жилья на летний отпускной сезон в этом году превышает прошлогодние показатели на 18%.

Активнее всего на Авито Путешествиях бронируют туристическое жилье на лето в Краснодарском крае, Крыму, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Калининградской области, Москве и Московской области, Дагестане и Карелии. Среди популярных регионов сильнее всего за год число бронирований выросло в Крыму (в 2,3 раза), Ростовской области (+62%), Краснодарском крае (+48%), Нижегородской (+31%) и Волгоградской областях (+19%), а также Москве и Московской области (+17%).

«Среди квартир на лето россияне в основном снимают “однушки” и “двушки” — вместе на них приходится 68% от всех бронирований. И то, и другое жилье выбирают путешественники примерно одного профиля — семьи с одним-двумя детьми.   При этом активнее других год к году растет сегмент студий, которое обычно снимают вдвоем — в среднем, такие варианты обходятся чуть дешевле и обычно располагаются в более современном фонде. В загородном сегменте самый заметный прирост отмечается у таунхаусов (+84%), но доля их пока невелика. В основном на лето россияне снимают дома и коттеджи», — комментирует коммерческий директор Авито Путешествий Владислава Сакина.

Посуточные квартиры на Авито Путешествиях на лето бронируют в среднем на восемь ночей, загородные объекты — на семь, а отели — на шесть.

К покупке всего необходимого в поездку в этом году россияне также приступили заранее. По данным Авито Товаров, продажи дорожных наборов выросли в 3,1 раза год к году и на 67% за месяц. В них входят зубные щетки, зубные пасты, беруши и расчески. Чемоданами и сумками интересуются на 7% больше, чем месяц назад. Думают россияне и о комфорте в дороге: продажи подушек для путешествий за месяц прибавили 6%, а маски для сна в марте 2026 покупали в 2 раза активнее, чем в том же месяце прошлого года.

Устойчивый рост продаж на Авито Товарах отмечается и в сегменте пляжной одежды. По сравнению с мартом 2025 года плавки для мужчин покупали на 83% чаще, а для мальчиков — на 72%. Рост продаж купальников для женщин год к году составил 23%, для девочек — на 76%. В этом году россияне стремятся приобрести всё необходимое для летнего отдыха до наступления сезонного роста спроса, в том числе пока размеры интересующих моделей есть в наличии.

