Я нашел ошибку
Главные новости:
На телебашне Самары будет работать праздничная подсветка в День космонавтики
Законопроект о штрафах для электросамокатчиков могут принять в 2026 году
В Самаре хотят закупить 50 новых троллейбусов с автономным ходом в 2027 году
В Самаре приведут в порядок заброшенный профилакторий на территории ТТУ
Люди серебряного возраста в Самарской области готовы обучаться новым профессиям: спрос на образовательные услуги вырос в 3,5 раза
В Самаре прошло ОПМ Безопасный транспорт
Почти 700 спортсменов из Самарской области пробегут Казанский марафон
УФСБ России по Самарской области отмечает, что на высоком уровне сохраняется активность телефонных и интернет-мошенников.
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.3
-0.45
EUR 91.56
0.53
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Музей Эльдара Рязанова запускает просветительский проект «Берегись кино»
Самарский зоопарк расскажет о животных в космосе
В самарском музее "Заварка" состоится первое детское занятие из нового цикла «Садовые истории»
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

УФСБ России по Самарской области отмечает, что на высоком уровне сохраняется активность телефонных и интернет-мошенников

При этом имеют место быть как уже известные «сценарии», так и новые схемы осуществления указанной противоправной деятельности.

Зачастую злоумышленники осуществляют взлом персональных страниц социальных сетей граждан, а также аккаунтов государственных сервисов
с использованием одноразовых «код-паролей», присланных в смс-сообщении под предлогом получения цветов, скидок, выигрышей, взлома персональных данных и т.п.

После получения доступа к указанным реквизитам жертвы мошенники, представляясь сотрудниками «Росфинмониторинга» или «ФСБ России», предъявляют пользователю обвинение в совершении киберпреступления и предлагают выполнить так называемые «административные поручения» сотрудников ФСБ во избежание привлечения к уголовной ответственности.

Звонки гражданам осуществляются с сотовых номеров различных интернет-мессенджеров. Для большей убедительности злоумышленники посредством видео-соединений предоставляют жертвам поддельные служебные удостоверения сотрудников ФСБ России, справок различных организаций, а также постановления
о возбуждении уголовных дел. Для видео конференций мошенники зачастую используют Интернет-мессенджер «Яндекс-Телемост».

В связи с изложенным напоминаем, что сотрудники ФСБ, органов исполнительной власти и других государственных структур никогда не запрашивают информацию о состоянии банковских счетов, не требуют проводить операции по переводу денег, не задействуют граждан в расследовании уголовных дел
по телефону или выполнении каких-либо заданий, не присылают фото своих служебных удостоверений.

УФСБ России по Самарской области призывает граждан к бдительности и необходимости соблюдения мер цифровой безопасности.

Теги: Мошенники

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Испугавшись, самарчанка отдала преступнику более 1 млн рублей
09 апреля 2026, 10:43
Женщина поняла, что стала жертвой обмана и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело. Криминал
Жителей Самары предупредили о новой интернет-схеме мошенников
08 апреля 2026, 12:49
Эксперты советуют не открывать сомнительные ссылки, особенно полученные через мессенджеры, и относиться к ним как к потенциальной угрозе. Криминал
30-летняя жительница Самары стала жертвой мошенников, потеряв более 30 тысяч рублей
08 апреля 2026, 11:57
Увидев объявление о распродаже, женщина заинтересовалась и перешла по объявлению на сайт интернет-магазина. Криминал
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Более 150 гектаров городских парков готовят к летнему сезону в Самаре
9 апреля 2026  11:41
Дефицит водителей троллейбусов и трамваев в Самаре превысил 30%
9 апреля 2026  10:59
Вячеслав Федорищев поздравил сотрудников военных комиссариатов
8 апреля 2026  10:11
в Самарской области объявлена ракетная опасность
7 апреля 2026  23:04
Во вторник, 7 апреля, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание. Одним из ключевых вопросов повестки стала подготовка пляжей и мест массового отдыха у воды к купальному сезону.
7 апреля 2026  16:58
На оперативном совещании при губернаторе обсудили подготовку пляжей и мест массового отдыха у воды
Весь список