УФСБ России по Самарской области отмечает, что на высоком уровне сохраняется активность телефонных и интернет-мошенников.

При этом имеют место быть как уже известные «сценарии», так и новые схемы осуществления указанной противоправной деятельности.

Зачастую злоумышленники осуществляют взлом персональных страниц социальных сетей граждан, а также аккаунтов государственных сервисов

с использованием одноразовых «код-паролей», присланных в смс-сообщении под предлогом получения цветов, скидок, выигрышей, взлома персональных данных и т.п.

После получения доступа к указанным реквизитам жертвы мошенники, представляясь сотрудниками «Росфинмониторинга» или «ФСБ России», предъявляют пользователю обвинение в совершении киберпреступления и предлагают выполнить так называемые «административные поручения» сотрудников ФСБ во избежание привлечения к уголовной ответственности.

Звонки гражданам осуществляются с сотовых номеров различных интернет-мессенджеров. Для большей убедительности злоумышленники посредством видео-соединений предоставляют жертвам поддельные служебные удостоверения сотрудников ФСБ России, справок различных организаций, а также постановления

о возбуждении уголовных дел. Для видео конференций мошенники зачастую используют Интернет-мессенджер «Яндекс-Телемост».

В связи с изложенным напоминаем, что сотрудники ФСБ, органов исполнительной власти и других государственных структур никогда не запрашивают информацию о состоянии банковских счетов, не требуют проводить операции по переводу денег, не задействуют граждан в расследовании уголовных дел

по телефону или выполнении каких-либо заданий, не присылают фото своих служебных удостоверений.

УФСБ России по Самарской области призывает граждан к бдительности и необходимости соблюдения мер цифровой безопасности.