Испугавшись, самарчанка отдала преступнику более 1 млн рублей

В Самаре местной жительнице 2004 г.р. позвонил неизвестный, представился сотрудником правоохранительных органов и узнав, что она хранит дома сбережения, сообщил, что все незадекларированные деньги якобы изымет налоговая служба для их декларирования. В этот же день потерпевшая отдала курьеру мошенников все накопления, более 1 000 000 р. взамен она получила фиктивный договор о передаче денег, после чего аферисты перестали выходить на связь. Женщина поняла, что стала жертвой обмана и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.