На телебашне Самары будет работать праздничная подсветка в День космонавтики
На телебашне Самары будет работать праздничная подсветка в День космонавтики
Законопроект о штрафах для электросамокатчиков могут принять в 2026 году
Законопроект о штрафах для электросамокатчиков могут принять в 2026 году
В Самаре хотят закупить 50 новых троллейбусов с автономным ходом в 2027 году
В Самаре хотят закупить 50 новых троллейбусов с автономным ходом в 2027 году
В Самаре приведут в порядок заброшенный профилакторий на территории ТТУ
В Самаре приведут в порядок заброшенный профилакторий на территории ТТУ
Люди серебряного возраста в Самарской области готовы обучаться новым профессиям: спрос на образовательные услуги вырос в 3,5 раза
Люди серебряного возраста в Самарской области готовы обучаться новым профессиям: спрос на образовательные услуги вырос в 3,5 раза
В Самаре прошло ОПМ Безопасный транспорт
В Самаре прошло ОПМ Безопасный транспорт
Почти 700 спортсменов из Самарской области пробегут Казанский марафон
Почти 700 спортсменов из Самарской области пробегут Казанский марафон
УФСБ России по Самарской области отмечает, что на высоком уровне сохраняется активность телефонных и интернет-мошенников.
УФСБ России по Самарской области отмечает, что на высоком уровне сохраняется активность телефонных и интернет-мошенников
Россиянам рассказали, как отличить пасхальный кулич от подделки

Россиянам рассказали, как отличить пасхальный кулич от подделки

Эксперт рассказала, как по внешним признакам отличить качественный пасхальный кулич от подделки и избежать риска отравления. Руководитель направления «Продукты питания» фонда «Закон и здоровье» Ольга Анищенкова объяснила, на что обращать внимание при выборе.

«У куличей и пасхи нет официально утвержденного ГОСТа, поэтому производители могут менять рецептуру. Тем не менее есть базовый состав, который должен быть у качественных изделий — перед покупкой важно внимательно изучить этикетку», — отметила эксперт в разговоре с Life.ru.

Специалист по продуктам питания Ольга Анищенкова рассказала, как распознать качественный пасхальный кулич и творожную пасху. По ее словам, в настоящем куличе должны быть мука, яйца, сахар, сливочное масло и дрожжи, а в пасхе — творог (не творожный продукт), масло, сахар и яйца. Наличие маргарина, яичного порошка, разрыхлителей и консервантов говорит о дешевом и менее качественном товаре. Срок годности тоже важен: кулич хранится 1–2 недели, пасха — 3–4 дня. Если сроки дольше, значит, производитель добавил консерванты.

У хорошего кулича золотистая корочка, выпуклая и нелипкая верхушка без трещин. Творожная пасха должна быть белой, однородной, без кислого запаха. Эксперт советует взвесить кулич в руке: слишком тяжелый — плохо пропечен, слишком легкий — много разрыхлителей. Упаковка обязана быть целой, без повреждений. После вскрытия пасху нужно переложить в контейнер и хранить в холодильнике не более 2–3 дней, а кулич завернуть в пленку или пергамент и убрать в темное сухое место.

