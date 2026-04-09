Россиянам рассказали, как отличить пасхальный кулич от подделки

Эксперт рассказала, как по внешним признакам отличить качественный пасхальный кулич от подделки и избежать риска отравления. Руководитель направления «Продукты питания» фонда «Закон и здоровье» Ольга Анищенкова объяснила, на что обращать внимание при выборе.

«У куличей и пасхи нет официально утвержденного ГОСТа, поэтому производители могут менять рецептуру. Тем не менее есть базовый состав, который должен быть у качественных изделий — перед покупкой важно внимательно изучить этикетку», — отметила эксперт в разговоре с Life.ru.

Специалист по продуктам питания Ольга Анищенкова рассказала, как распознать качественный пасхальный кулич и творожную пасху. По ее словам, в настоящем куличе должны быть мука, яйца, сахар, сливочное масло и дрожжи, а в пасхе — творог (не творожный продукт), масло, сахар и яйца. Наличие маргарина, яичного порошка, разрыхлителей и консервантов говорит о дешевом и менее качественном товаре. Срок годности тоже важен: кулич хранится 1–2 недели, пасха — 3–4 дня. Если сроки дольше, значит, производитель добавил консерванты.

У хорошего кулича золотистая корочка, выпуклая и нелипкая верхушка без трещин. Творожная пасха должна быть белой, однородной, без кислого запаха. Эксперт советует взвесить кулич в руке: слишком тяжелый — плохо пропечен, слишком легкий — много разрыхлителей. Упаковка обязана быть целой, без повреждений. После вскрытия пасху нужно переложить в контейнер и хранить в холодильнике не более 2–3 дней, а кулич завернуть в пленку или пергамент и убрать в темное сухое место.