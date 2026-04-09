Я нашел ошибку
Главные новости:
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.3
-0.45
EUR 91.56
0.53
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Число оснований для выдворения мигрантов удвоят

Совет Госдумы 13 апреля приступит к рассмотрению законопроекта, согласно которому иностранцев и лиц без гражданства будут выдворять из РФ за ряд правонарушений. Об этом сообщил председатель палаты парламента Вячеслав Володин.

"В понедельник Совет Государственной думы приступит к рассмотрению законопроекта в части повышения общественной безопасности и усиления контроля за поведением иностранных граждан. <...> Законопроектом предлагается почти вдвое расширить перечень административных правонарушений, за совершение которых мигранты будут подлежать выдворению, - с 22 статей КоАП до 43", - написал Володин в своем канале в Max.

Законопроект был внесен правительством РФ в марте. Изменения предлагается внести в Кодекс РФ об административных правонарушениях. Документ предусматривает, что сразу в нескольких статьях кодекса появятся отдельные положения со штрафами и наказанием в виде административного выдворения из России, если нарушение было совершено иностранцем. Так, выдворять иностранных граждан планируют за участие в несанкционированных митингах, дискредитацию российских вооруженных сил, призывы к санкционному давлению на Россию и ее граждан, а также за публичные призывы к действиям, которые нарушают территориальную целостность РФ, пишет ТАСС.

Законопроектом также предлагается повысить штрафы за отдельные правонарушения. Наказания будут ужесточены в том числе за нарушение правил пересечения границы РФ, правил въезда в страну и режима пребывания, незаконную работу иностранцев в России и незаконный прием мигрантов на работу.

"Те, кто приезжает в нашу страну, должны соблюдать законы Российской Федерации", - отметил Володин. Он добавил, что с 2024 года Госдумой принято 22 федеральных закона, направленных на совершенствование миграционной политики, из них 18 инициированы депутатами. "Постарались сделать все, чтобы препятствовать проникновению незаконных мигрантов в нашу страну", - заключил председатель Госдумы.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Весь список