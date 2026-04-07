Жители Самарской области направили почти 250 произведений на конкурс Знание.Авторы

Завершился прием заявок на Общероссийский конкурс песенной поэзии им. Н.Н. Добронравова Знание.Авторы. Всего в конкурсе приняли участие 5 764 автора из России и Республики Беларусь, которые представили 14 680 произведений по восьми тематическим направлениям. Участники из Самарской области направили на конкурс 246 стихотворений. Следующим этапом станет экспертная оценка, по итогам которой будут определены до 50 финалистов. Конкурс реализуется Обществом «Знание» по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

Самыми популярными тематическими направлениями конкурса стали «Любовная лирика» (4 034 заявки), «О защитниках Отечества» (2 553 заявки), а также «Открытая тема» (2 549 заявок), в которой авторы раскрывали важные личные смыслы. Большое внимание конкурсанты уделили патриотической тематике: в направлении «О Родине» было подано 2 274 произведения.

Заявки поступили из всех 89 регионов России. Лидерами стали Москва (1 489), Московская область (1 401), Краснодарский край (656), Санкт-Петербург (617), Свердловская область (482), Красноярский край (387), Новосибирская область (316), Челябинская область (286), Нижегородская область (282) и Ростовская область (269). Многие участники представили на конкурс несколько своих произведений. Так, почти две тысячи конкурсантов подали сразу по три заявки. Кроме того, более тысячи заявок было получено от конкурсантов в возрасте от 14 до 17 лет.

«С момента запуска конкурс объединил почти шесть тысяч авторов из России и Беларуси. Самому юному участнику всего 14 лет, а самому старшему — 90. Многие авторы представили на конкурс несколько своих произведений: всего мы получили более 14 тысяч стихотворений. Одной из самых востребованных стала тема “О защитниках Отечества” — работы посвящены мужеству солдат и памяти героев Великой Отечественной войны. Радует и большое внимание участников к детской поэзии — в этом направлении авторы представили более тысячи произведений. С нетерпением ждем определения лучших работ», — отметил заместитель генерального директора Российского общества «Знание» Кирилл Хвиль.

Особого внимания заслуживает интерес участников к стихам для детей. В этом тематическом направлении авторы представили 1 002 произведения для детских песен. В них авторы говорят о ценностях семьи и дружбы, добра и взаимопомощи, а также создают яркий мир образов и особую атмосферу детства — времени первых открытий, школьных историй и искренней веры в чудо.

В апреле работы участников рассмотрит экспертный совет. Заявки будут оцениваться по таким критериям, как техника стихосложения, оригинальность и глубина содержания, песенность и мелодичность, соответствие тематике и композиционная целостность. По итогам будут определены до 50 финалистов.

С 1 по 20 мая пройдет народное онлайн-голосование в национальном мессенджере MAX. Параллельно работы финалистов будут оценивать жюри конкурса. В состав жюри вошли: композитор, Герой Труда Российской Федерации, Герой Социалистического Труда и почетный председатель жюри Александра Пахмутова, поэт-песенник, автор слов к популярным эстрадным песням Александр Шаганов, народный артист России, композитор, продюсер Игорь Матвиенко, композитор, аранжировщик, саксофонист, заслуженный артист России, заслуженный деятель искусств России Владимир Пресняков, певица, теле- и радиоведущая, музыкант, автор-исполнитель своих песен, композитор Юта и другие деятели культуры и искусства.

Победители будут объявлены в мае 2026 года по итогам заседания Организационного комитета конкурса. В дальнейшем победители смогут создать песни на свои стихи вместе с известным российским композитором. Они также получат возможность принять участие в гала-концерте ко дню рождения Н.Н. Добронравова в ноябре 2026 года.