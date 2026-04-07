Я нашел ошибку
Главные новости:
Самарский ОМОН «Смерч» (на транспорте) отмечает день образования отряда
«Альфа-Мобайл» на сети Билайна охватил 70% населения за 10 месяцев
Мошенники хотели получить от жительницы Самары 2 млн рублей
В Самаре пройдёт показ оперы Дж. Россини «Севильский цирюльник»
Звездам спорта - о звездах: юные самарские борцы побывали в музее «космической» столицы
Дополнительный общественный транспорт подадут после матча в Самаре 7 апреля
Более 300 тонн мусора вывезли городские службы после районных субботников в Самаре
В Самарской области в Волжском районе за сутки два водителя съехали в кювет
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.73
-1
EUR 91
-1.19
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарский зоопарк расскажет о животных в космосе
В самарском музее "Заварка" состоится первое детское занятие из нового цикла «Садовые истории»
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка «Мой ребенок может так же»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Эксперты РЦК Самарской области освоили методики бережливого производства для социальной сферы

Специалисты Регионального центра компетенций завершили обучение по внедрению бережливых технологий в поликлиниках, школах и МФЦ.   Четыре тренера Регионального центра компетенций (РЦК) Самарской области успешно прошли обучение в Федеральном центре компетенций (ФЦК) в Москве.

Программа, реализованная с 31 марта по 2 апреля, была посвящена адаптации инструментов бережливого производства для государственных и муниципальных учреждений — поликлиник, школ и многофункциональных центров. В отличие от промышленности, где основным объектом оптимизации выступают производственные процессы, в социальной сфере ключевой ценностью становится время и комфорт человека.

Опыт регионов-лидеров демонстрирует, что применение бережливых технологий позволяет значительно сократить очереди в МФЦ и медицинских учреждениях, снизить документооборот и административную нагрузку на педагогов и врачей, а также сделать процедуру получения госуслуг максимально прозрачной и удобной для граждан.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев неоднократно подчеркивал, что повышение качества жизни населения является безусловным приоритетом для регионального руководства. В этой связи задача внедрения бережливого производства в социальной сфере в рамках федерального проекта «Производительность труда» поставлена как одна из ключевых, напрямую влияющих на достижение национальных целей развития.

Программа подготовки тренеров, разработанная Федеральным центром компетенций, включала интенсивный очный модуль в Москве. Участники изучили не только теоретические основы, но и специфику применения инструментов оптимизации в бюджетной сфере, где целевым результатом является не выпущенная деталь, а качественно оказанная услуга.

«Социальные учреждения сегодня сталкиваются с вызовами, схожими с теми, что промышленные предприятия преодолевали несколько лет назад: дефицит времени, дублирование функций, высокая нагрузка на персонал. Обучение позволило нашим специалистам детально изучить успешные кейсы других регионов и в полной мере подготовиться к дальнейшей практической работе», - отметил директор Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Самарской области Константин Серов.

Напомним, что 2026 году в Самарской области запланировано масштабное внедрение стандартизированных решений бережливого производства в учреждениях социальной сферы. Для этого на федеральном уровне разработаны 15 типовых («коробочных») решений и более 100 лучших практик для учреждений образования, культуры, спорта и социального обслуживания.

Самарская область традиционно входит в число лидеров федерального проекта «Производительность труда» (национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика»). Накопленный промышленный опыт и усиление компетенций экспертов РЦК создают необходимую основу для тиражирования эффективных практик за пределы заводских цехов.

«Регион обладает сильными компетенциями в сфере повышения производительности труда, сформированными благодаря активному участию промышленных предприятий в федеральном проекте. Принципиально важно, чтобы наработанные методики в перспективе работали на повышение качества жизни жителей Самарской области. Однако этой работе предшествует серьезная подготовительная работа, и обучение тренеров РЦК — ключевой этап», - подчеркивает врио министра промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков.

Подробности о проекте и возможностях для организаций доступны на официальных порталах: производительность.рф и эффективность.рф.

Фото – минпромторг Самарской области

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Весь список