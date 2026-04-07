Эксперты РЦК Самарской области освоили методики бережливого производства для социальной сферы

Специалисты Регионального центра компетенций завершили обучение по внедрению бережливых технологий в поликлиниках, школах и МФЦ. Четыре тренера Регионального центра компетенций (РЦК) Самарской области успешно прошли обучение в Федеральном центре компетенций (ФЦК) в Москве.

Программа, реализованная с 31 марта по 2 апреля, была посвящена адаптации инструментов бережливого производства для государственных и муниципальных учреждений — поликлиник, школ и многофункциональных центров. В отличие от промышленности, где основным объектом оптимизации выступают производственные процессы, в социальной сфере ключевой ценностью становится время и комфорт человека.

Опыт регионов-лидеров демонстрирует, что применение бережливых технологий позволяет значительно сократить очереди в МФЦ и медицинских учреждениях, снизить документооборот и административную нагрузку на педагогов и врачей, а также сделать процедуру получения госуслуг максимально прозрачной и удобной для граждан.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев неоднократно подчеркивал, что повышение качества жизни населения является безусловным приоритетом для регионального руководства. В этой связи задача внедрения бережливого производства в социальной сфере в рамках федерального проекта «Производительность труда» поставлена как одна из ключевых, напрямую влияющих на достижение национальных целей развития.

Программа подготовки тренеров, разработанная Федеральным центром компетенций, включала интенсивный очный модуль в Москве. Участники изучили не только теоретические основы, но и специфику применения инструментов оптимизации в бюджетной сфере, где целевым результатом является не выпущенная деталь, а качественно оказанная услуга.

«Социальные учреждения сегодня сталкиваются с вызовами, схожими с теми, что промышленные предприятия преодолевали несколько лет назад: дефицит времени, дублирование функций, высокая нагрузка на персонал. Обучение позволило нашим специалистам детально изучить успешные кейсы других регионов и в полной мере подготовиться к дальнейшей практической работе», - отметил директор Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Самарской области Константин Серов.

Напомним, что 2026 году в Самарской области запланировано масштабное внедрение стандартизированных решений бережливого производства в учреждениях социальной сферы. Для этого на федеральном уровне разработаны 15 типовых («коробочных») решений и более 100 лучших практик для учреждений образования, культуры, спорта и социального обслуживания.

Самарская область традиционно входит в число лидеров федерального проекта «Производительность труда» (национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика»). Накопленный промышленный опыт и усиление компетенций экспертов РЦК создают необходимую основу для тиражирования эффективных практик за пределы заводских цехов.

«Регион обладает сильными компетенциями в сфере повышения производительности труда, сформированными благодаря активному участию промышленных предприятий в федеральном проекте. Принципиально важно, чтобы наработанные методики в перспективе работали на повышение качества жизни жителей Самарской области. Однако этой работе предшествует серьезная подготовительная работа, и обучение тренеров РЦК — ключевой этап», - подчеркивает врио министра промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков.

Подробности о проекте и возможностях для организаций доступны на официальных порталах: производительность.рф и эффективность.рф.

Фото – минпромторг Самарской области