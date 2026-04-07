Студенты Самарской области формируют будущее университетов через Индекс отношения к воспитательной работе проекта «Твой Ход»

В России стартует Индекс отношения к воспитательной работе Всероссийского студенческого проекта «Твой Ход» Президентской платформы «Россия – страна возможностей». Студенты Самарской области получат уникальную возможность напрямую влиять на развитие образовательной среды своих университетов. Присоединиться к рейтингу проекта «Твой Ход» в 6 сезоне можно по ссылке.

Рейтинг служит инструментом оценки качества воспитательной деятельности вузов, отражает удовлетворённость студентов образовательным процессом и вовлечённость университетов в реализацию государственной молодежной политики. В 2025 году участие в формировании рейтинга приняли почти 30 тысяч студентов из 87 регионов России, представившие 1 126 образовательных организаций.

«Индекс отношения к воспитательной работе проекта „Твой Ход“ – это не просто инструмент оценки. Это, прежде всего, возможность для университетов по-настоящему услышать студентов, понять их ожидания и выстроить образовательную среду так, чтобы она им соответствовала. Для нас принципиально важно получать честную и глубокую обратную связь. Речь идет о ключевых аспектах студенческой жизни: мотивации и удовлетворённости внеучебной деятельностью, уровне доверия к административному управлению, ощущении социальной поддержки. Мы также внимательно смотрим на вовлечённость молодых людей в грантовые конкурсы и проекты Росмолодёжи, а также на их активность в рамках Президентской платформы «Россия – страна возможностей». Мы активно работаем со всеми вузами-участниками индекса как в процессе его прохождения, так и после: проводим вебинары и встречи, где обсуждаем, как изменить текущую ситуацию в вузах и повысить заинтересованность студентов в молодежной политике», – подчеркнула заместитель генерального директора Президентской платформы «Россия – страна возможностей» Оксана Ачкасова.

На основе данных, полученных от студентов, формируются общий, частные и кластерные рейтинги, позволяющие корректно сравнивать вузы по численности студентов, ведомственной принадлежности и структуре. В 2026 году были обновлены методики расчета и минимальные квоты для образовательных организаций: для вузов – от 983 студентов, ранее 1 028, для филиалов – от 211 студентов, в прошлом сезоне 374. Также расширено число направлений анализа и обновлены вопросы, учитывающие динамику студенческой активности.

Индекс проводится с 30 марта по 1 декабря 2026 года в несколько этапов:

опрос выпускников – до конца мая

опрос первокурсников – до сентября

опрос студентов основных курсов – до октября

Результаты будут объявлены на Всероссийском студенческом форуме «Твой Ход – 2026» в декабре. По итогам анализа составляется рейтинг вузов, Топ-50 получают экспертные заключения и рекомендации, а также итоговую справку со сравнительным анализом. Это позволит университетам укреплять позиции, масштабировать лучшие практики и формировать мотивирующую образовательную среду для студентов.

В 2025 году в Индексе отношения к воспитательной работе приняли участие следующие образовательные организации из Самарской области:

Самарский государственный медицинский университет – занял 68 место в общем рейтинге;

– занял 68 место в общем рейтинге; Приволжский государственный университет путей сообщения – занял 79 место в общем рейтинге.

Благодаря участию студентов, эти вузы получили детальные рекомендации по улучшению образовательной среды и вовлечению молодежи в проекты региона и страны.

«В прошлом сезоне индекс стал для нас не просто инструментом оценки, а живым отражением того, чем сегодня дышит студенческая среда. Мы увидели, что система воспитательной работы в вузах действительно находится в движении – ищет новые смыслы, форматы и точки опоры. И в этом процессе особенно важно слышать друг друга: студентов, команды университетов, наставников. Для меня ценно, что всё больше ребят не остаются в стороне, а пробуют влиять на то, какой становится их образовательная и внеучебная жизнь. Когда появляется пространство для диалога, поддержки инициатив и обмена опытом, постепенно складывается то самое чувство общности, которое невозможно задать формально. Новый сезон – это возможность продолжить этот разговор, внимательнее посмотреть на изменения и вместе наметить шаги вперёд. Потому что устойчивое развитие воспитательной работы начинается с простого – с вовлечённости, доверия и желания делать лучше там, где ты уже есть», – подчеркнула руководитель Всероссийского студенческого проекта «Твой Ход» Юлия Епифанова.

Проект «Твой Ход» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» реализуется в рамках Национального проекта «Молодёжь и дети» при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь), Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.