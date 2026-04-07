В Самаре прошел сольный концерт Валерия Макарова "Под солнцем Италии" в рамках фестиваля "Наследие. Опера"

5 апреля на Малой сцене Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича в рамках Первого Международного фестиваля оперного искусства «Наследие. Опера» состоялся сольный концерт тенора Валерия Макарова «Под солнцем Италии». 12+

В программе концерта прозвучали известные арии из итальянских опер и неаполитанские песни, наполненные атмосферой весны, любви и южного темперамента.

Для артиста этот вечер стал особенно значимым — выступление прошло в родном городе, где начинался его творческий путь. Самарская сцена знакома с детства, а в зале собрались зрители, педагоги и близкие, ставшие частью его профессионального становления.

«Сегодня очень волнительно и ответственно выступать на родной земле, но я чувствую колоссальную поддержку и любовь зрителей. В этом театре состоялись мои первые шаги в профессии, и для меня это возвращение — очень личное и важное. Надеюсь, зрители почувствуют мою любовь и преданность Самаре. На мой взгляд, именно в преемственности и заключается идея фестиваля «Наследие. Опера». Традиции самарской школы и театра остаются и живут в нас, молодых исполнителях», – поделился Валерий Макаров, солист Государственного академического Большого театра и Московского театра «Новая Опера» имени Е.В. Колобова.

Особую атмосферу вечера создало живое взаимодействие с публикой: тёплый приём, цветы и продолжительные аплодисменты сопровождали артиста с первых минут его пребывания в театре. Концерт стал искренним диалогом со зрителем.

Особым и дорогим гостем вечера стала Эмилия Сергеевна Чернова — почетный зритель, человек, чья жизнь неразрывно связана с историей театра. Ровесница театра, она на протяжении многих лет остаётся его преданным зрителем, хранителем памяти о целой эпохе и свидетелем великих голосов прошлого. Для каждого артиста, как отметил Валерий, её присутствие в зале — это не просто внимание, а настоящее чувство опоры, живая связь времён и тихое, но очень важное напоминание о том, ради чего существует сцена. Именно Эмилии Сергеевне Валерий посвятил исполнение композиции Ч. Биксио «Что ж ты опустила глаза (parlami d'amore, mariu!)» на слова Э. Нери.

В концерте приняли участие: солистка оперной труппы Шостакович Опера Балет Софья Цимбал; артисты оркестра Шостакович Опера Балет; артисты оркестра: Ирина Галкина (скрипка), Татьяна Эйрих (скрипка), Константин Волков (альт), Алёна Корнилова (виолончель), Станислав Целых (контрабас), Мария Дранина (флейта), Валентин Яценко (гобой), Дмитрий Жарков (кларнет), Михаил Дранин (фагот), Анна Трусова (фортепиано). Дирижёр – заслуженный артист России Борис Бенкогенов.

Идеолог и художественный руководитель фестиваля – художественный руководитель и главный дирижёр Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича Евгений Хохлов.