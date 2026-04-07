Самарский ОМОН «Смерч» (на транспорте) отмечает день образования отряда
Самарский ОМОН «Смерч» (на транспорте) отмечает день образования отряда
«Альфа-Мобайл» на сети Билайна охватил 70% населения за 10 месяцев
«Альфа-Мобайл» на сети Билайна охватил 70% населения за 10 месяцев
Мошенники хотели получить от жительницы Самары 2 млн рублей
Мошенники хотели получить от жительницы Самары 2 млн рублей
В Самаре пройдёт показ оперы Дж. Россини «Севильский цирюльник»
В Самаре пройдёт показ оперы Дж. Россини «Севильский цирюльник»
Звездам спорта - о звездах: юные самарские борцы побывали в музее «космической» столицы
Звездам спорта - о звездах: юные самарские борцы побывали в музее «космической» столицы
Дополнительный общественный транспорт подадут после матча в Самаре 7 апреля
Дополнительный общественный транспорт подадут после матча в Самаре 7 апреля
Более 300 тонн мусора вывезли городские службы после районных субботников в Самаре
Более 300 тонн мусора вывезли городские службы после районных субботников в Самаре
В Самарской области в Волжском районе за сутки два водителя съехали в кювет
В Самарской области в Волжском районе за сутки два водителя съехали в кювет
Самарский зоопарк расскажет о животных в космосе
В самарском музее "Заварка" состоится первое детское занятие из нового цикла «Садовые истории»
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка «Мой ребенок может так же»
В Самаре прошел сольный концерт Валерия Макарова "Под солнцем Италии" в рамках фестиваля "Наследие. Опера"

В Самаре прошел сольный концерт Валерия Макарова "Под солнцем Италии" в рамках фестиваля "Наследие. Опера"

5 апреля на Малой сцене Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича в рамках Первого Международного фестиваля оперного искусства «Наследие. Опера» состоялся сольный концерт тенора Валерия Макарова «Под солнцем Италии». 12+

В программе концерта прозвучали известные арии из итальянских опер и неаполитанские песни, наполненные атмосферой весны, любви и южного темперамента.

Для артиста этот вечер стал особенно значимым — выступление прошло в родном городе, где начинался его творческий путь. Самарская сцена знакома с детства, а в зале собрались зрители, педагоги и близкие, ставшие частью его профессионального становления.

«Сегодня очень волнительно и ответственно выступать на родной земле, но я чувствую колоссальную поддержку и любовь зрителей. В этом театре состоялись мои первые шаги в профессии, и для меня это возвращение — очень личное и важное. Надеюсь, зрители почувствуют мою любовь и преданность Самаре. На мой взгляд, именно в преемственности и заключается идея фестиваля «Наследие. Опера». Традиции самарской школы и театра остаются и живут в нас, молодых исполнителях», – поделился Валерий Макаров, солист Государственного академического Большого театра и Московского театра «Новая Опера» имени Е.В. Колобова.

Особую атмосферу вечера создало живое взаимодействие с публикой: тёплый приём, цветы и продолжительные аплодисменты сопровождали артиста с первых минут его пребывания в театре. Концерт стал искренним диалогом со зрителем.

Особым и дорогим гостем вечера стала Эмилия Сергеевна Чернова — почетный зритель, человек, чья жизнь неразрывно связана с историей театра. Ровесница театра, она на протяжении многих лет остаётся его преданным зрителем, хранителем памяти о целой эпохе и свидетелем великих голосов прошлого. Для каждого артиста, как отметил Валерий, её присутствие в зале — это не просто внимание, а настоящее чувство опоры, живая связь времён и тихое, но очень важное напоминание о том, ради чего существует сцена. Именно Эмилии Сергеевне Валерий посвятил исполнение композиции                   Ч. Биксио «Что ж ты опустила глаза (parlami d'amore, mariu!)» на слова               Э. Нери.

В концерте приняли участие: солистка оперной труппы Шостакович Опера Балет Софья Цимбал; артисты оркестра Шостакович Опера Балет; артисты оркестра: Ирина Галкина (скрипка), Татьяна Эйрих (скрипка), Константин Волков (альт), Алёна Корнилова (виолончель), Станислав Целых (контрабас), Мария Дранина (флейта), Валентин Яценко (гобой), Дмитрий Жарков (кларнет), Михаил Дранин (фагот), Анна Трусова (фортепиано). Дирижёр – заслуженный артист России Борис Бенкогенов.

Идеолог и художественный руководитель фестиваля – художественный руководитель и главный дирижёр Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича Евгений Хохлов.

Дополнительный общественный транспорт подадут после матча в Самаре 7 апреля
7 апреля 2026  13:21
Дополнительный общественный транспорт подадут после матча в Самаре 7 апреля
77
Более 300 тонн мусора вывезли городские службы после районных субботников в Самаре
7 апреля 2026  13:17
Более 300 тонн мусора вывезли городские службы после районных субботников в Самаре
78
Cамарские учреждения культуры встречают Неделю космоса
7 апреля 2026  12:24
Cамарские учреждения культуры встречают Неделю космоса
141
Россиянам назвали дни майских выходных
7 апреля 2026  11:11
Россиянам назвали дни майских выходных
179
В пятницу, 3 апреля, в ходе рабочей поездки в Самарскую область Дмитрий Григоренко посетил АВТОВАЗ. 
3 апреля 2026  20:15
Дмитрий Григоренко и Вячеслав Федорищев в Тольятти провели встречу с участниками ИЦК «Автомобилестроение»
2530
Весь список