Самарский ОМОН «Смерч» (на транспорте) отмечает день образования отряда
«Альфа-Мобайл» на сети Билайна охватил 70% населения за 10 месяцев
Мошенники хотели получить от жительницы Самары 2 млн рублей
В Самаре пройдёт показ оперы Дж. Россини «Севильский цирюльник»
Звездам спорта - о звездах: юные самарские борцы побывали в музее «космической» столицы
Дополнительный общественный транспорт подадут после матча в Самаре 7 апреля
Более 300 тонн мусора вывезли городские службы после районных субботников в Самаре
В Самарской области в Волжском районе за сутки два водителя съехали в кювет
Самарский зоопарк расскажет о животных в космосе
В самарском музее "Заварка" состоится первое детское занятие из нового цикла «Садовые истории»
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка «Мой ребенок может так же»
Мероприятия семейного фестиваля «Крылья Жигулей» прошли в Самаре

В Самаре состоялся семейный фестиваль гуманной педагогики «Крылья Жигулей», участниками которого стали родители вместе с детьми.

Фестиваль открыла встреча с педагогом Дмитрием Дмитриевым «Тайны крылатого детства» – он представил подходы к сохранению детского воображения и творческого мышления, ответил на вопросы родителей и детей.

В рамках мероприятия состоялись кинопросмотр с обсуждением фильма «Колыбельная для брата» и мастер-классы по лепке из глины. Под руководством опытных мастеров дети и родители создавали поделки, учились работать с природным материалом.

«Подобные события способствуют укреплению семейных традиций, развитию творческого потенциала детей и формированию позитивной, гуманной атмосферы в отношениях между родителями и детьми, между педагогами и воспитанниками», — отметила руководитель социального проекта Виктория Прохорова-Боргест.

Мероприятие проведено с использованием средств регионального гранта, предоставленного министерством экономического развития и инвестиций Самарской области победителям конкурса грантов для социально ориентированных некоммерческих организаций.

В прошлом году Самарская область заняла 6-е место в ежегодном рейтинге регионов РФ по реализации механизмов поддержки социального сектора. Кроме того, регион входит в топ-10 субъектов РФ по уровню поддержки социального бизнеса и СОНКО. Поддержка социально ориентированных НКО - один из приоритетов новой программы социально-экономического развития региона до 2030 года.

«Развитие некоммерческого сектора - важнейший инструмент решения общественно значимых задач. Грантовая поддержка позволяет нам в партнёрстве с инициативными командами СОНКО воплощать в жизнь проекты, направленные на укрепление семейных ценностей, формирование правильных ориентиров у подрастающего поколения и создание благоприятной социальной среды для детей и родителей», - прокомментировал заместитель председателя правительства — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

Фото предоставлено министерством экономического развития и инвестиций Самарской области.

Дополнительный общественный транспорт подадут после матча в Самаре 7 апреля
7 апреля 2026  13:21
Дополнительный общественный транспорт подадут после матча в Самаре 7 апреля
Более 300 тонн мусора вывезли городские службы после районных субботников в Самаре
7 апреля 2026  13:17
Более 300 тонн мусора вывезли городские службы после районных субботников в Самаре
Cамарские учреждения культуры встречают Неделю космоса
7 апреля 2026  12:24
Cамарские учреждения культуры встречают Неделю космоса
Россиянам назвали дни майских выходных
7 апреля 2026  11:11
Россиянам назвали дни майских выходных
В пятницу, 3 апреля, в ходе рабочей поездки в Самарскую область Дмитрий Григоренко посетил АВТОВАЗ. 
3 апреля 2026  20:15
Дмитрий Григоренко и Вячеслав Федорищев в Тольятти провели встречу с участниками ИЦК «Автомобилестроение»
