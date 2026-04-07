Мероприятия семейного фестиваля «Крылья Жигулей» прошли в Самаре

В Самаре состоялся семейный фестиваль гуманной педагогики «Крылья Жигулей», участниками которого стали родители вместе с детьми.

Фестиваль открыла встреча с педагогом Дмитрием Дмитриевым «Тайны крылатого детства» – он представил подходы к сохранению детского воображения и творческого мышления, ответил на вопросы родителей и детей.

В рамках мероприятия состоялись кинопросмотр с обсуждением фильма «Колыбельная для брата» и мастер-классы по лепке из глины. Под руководством опытных мастеров дети и родители создавали поделки, учились работать с природным материалом.

«Подобные события способствуют укреплению семейных традиций, развитию творческого потенциала детей и формированию позитивной, гуманной атмосферы в отношениях между родителями и детьми, между педагогами и воспитанниками», — отметила руководитель социального проекта Виктория Прохорова-Боргест.

Мероприятие проведено с использованием средств регионального гранта, предоставленного министерством экономического развития и инвестиций Самарской области победителям конкурса грантов для социально ориентированных некоммерческих организаций.

В прошлом году Самарская область заняла 6-е место в ежегодном рейтинге регионов РФ по реализации механизмов поддержки социального сектора. Кроме того, регион входит в топ-10 субъектов РФ по уровню поддержки социального бизнеса и СОНКО. Поддержка социально ориентированных НКО - один из приоритетов новой программы социально-экономического развития региона до 2030 года.

«Развитие некоммерческого сектора - важнейший инструмент решения общественно значимых задач. Грантовая поддержка позволяет нам в партнёрстве с инициативными командами СОНКО воплощать в жизнь проекты, направленные на укрепление семейных ценностей, формирование правильных ориентиров у подрастающего поколения и создание благоприятной социальной среды для детей и родителей», - прокомментировал заместитель председателя правительства — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

Фото предоставлено министерством экономического развития и инвестиций Самарской области.