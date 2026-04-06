Я нашел ошибку
Главные новости:
Из Дербентского района Дагестана эвакуировали более четырех тысяч человек из-за прорыва дамбы
Почту России модернизируют, чтобы сделать услуги более удобными для граждан
Более 400 спортсменов объединил турнир по дзюдо памяти Павла Иванникова в Самаре
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка «Мой ребенок может так же»
Молодёжная научная конференция пройдет в стенах Самарского университета им. Королёва
Фермеры попросили Минпромторг отменить маркировку их молочной продукции
Народный артист РСФСР К Сергей Лейферкус отметил юбилей на сцене Шостакович опера балет!
Учащийся колледжа выразил слова благодарности сотрудникам тольяттинской полиции
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.73
-0.6
EUR 92.19
-0.54
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка «Мой ребенок может так же»
В самарском музее пройдут "космические" мероприятия
Сотрудники ГАИ Сергиевского района провели необычную профилактическую акцию
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Деньги, самореализация и саморазвитие: в чем заключается смысл работы для самарцев

215
Эксперты hh.ru, российской платформы онлайн-рекрутинга, провели опрос среди 2 тысяч соискателей из разных регионов России, включая Самарскую область, чтобы выяснить, в чем для них заключается смысл работы.

Результаты опроса показали, что для большинства самарцев (75%) главный смысл работы — это деньги. Работа остается основным источником дохода и финансовой стабильности для большинства людей. Однако материальная мотивация — далеко не единственное, что ценят жители региона в своей профессиональной деятельности. 37% респондентов видят смысл работы в самореализации — возможности раскрыть свой потенциал и реализовать свои идеи. Это второй по значимости фактор, что говорит о стремлении самарцев находить в работе личностный смысл.

Треть опрошенных (33%) видят смысл работы в саморазвитии — возможности учиться новому, приобретать компетенции и расти как специалист. Это очень высокий показатель, который говорит о том, что самарцы активно инвестируют в свое профессиональное развитие.

Для 27% опрошенных работа — это возможность получить опыт, который они могут использовать в дальнейшем. Столько же — 27% — считают, что работа должна быть любимым делом, которое приносит удовольствие и вдохновение. Кроме того, 24% самарцев видят смысл в карьерном росте — возможности продвигаться по служебной лестнице и достигать новых профессиональных высот.

Стабильность и предсказуемость важны для 20% жителей региона, 10% ценят независимость, которую дает профессиональная деятельность, 8% — общение с коллегами, 6% — признание и уважение окружающих.

Менее значимым оказалось чувство обязанности и долга (2%). По 2% выбрали варианты «нет смысла» и «другое». Примечательно, что никто не затруднился с ответом — это говорит о том, что самарцы четко понимают, что они хотят получить от работы.

«Деньги остаются главным мотиватором для большинства самарцев, но самореализация и саморазвитие, занимающие 2-3 места, говорят о высокой внутренней мотивации и осознанном подходе к карьере. Для работодателей это важный сигнал: чтобы привлекать и удерживать таланты, нужно предлагать не только достойную зарплату, но и возможности для самореализации, обеспечивать стабильность, создавать условия для развития и карьерного роста», - говорит Альбина Султанова, директор hh.ru Поволжье.

Исследование проходило в феврале 2026 года среди 2 тыс. соискателей, в том числе из Самарской области.

Теги: Опрос

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
16% самарцев считают себя ленивыми
06 апреля 2026, 10:40
16% самарцев считают себя ленивыми
Мужчины чаще женщин называют себя ленивыми: 20% против 13% среди женщин. Реже о своей склонности к лени заявляют респонденты 35—45 лет (14%). Общество
154
каждый пятый житель ПФО выбирает репетитора к ОГЭ и ЕГЭ
04 апреля 2026, 12:41
Каждый пятый житель ПФО выбирает репетитора к ОГЭ и ЕГЭ
За год и раньше специалиста ищут 37% опрошенных, еще 22% приступают к поиску за 6–9 месяцев до экзамена. Образование
1186
83% россиян не готовы выбросить хотя бы одну вещь – даже если она им больше не нужна
03 апреля 2026, 12:46
83% россиян не готовы выбросить хотя бы одну вещь – даже если она им больше не нужна
При этом почти половина респондентов (48%) признаются, что их отношение к вещам всегда ситуативно: что-то легко уходит из жизни, а что-то остается  без конкретной... Общество
496
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
В пятницу, 3 апреля, в ходе рабочей поездки в Самарскую область Дмитрий Григоренко посетил АВТОВАЗ. 
3 апреля 2026  20:15
Дмитрий Григоренко и Вячеслав Федорищев в Тольятти провели встречу с участниками ИЦК «Автомобилестроение»
1981
3 апреля в Самарской области работает Заместитель Председателя Правительства РФ– Руководитель Аппарата Правительства Российской Федерации Дмитрий Григоренко.
3 апреля 2026  14:35
В Самаре Дмитрий Григоренко и Вячеслав Федорищев обсудили развитие ИT-отрасли
848
В Самаре прошла двусторонняя встреча Дмитрия Григоренко и Вячеслава Федорищева
3 апреля 2026  13:48
В Самаре прошла двусторонняя встреча Дмитрия Григоренко и Вячеслава Федорищева
649
В Самарской области стартовал масштабный месячник по благоустройству
3 апреля 2026  13:16
В Самарской области стартовал масштабный месячник по благоустройству
590
В ходе личного приема граждан губернатор Вячеслав Федорищев принял решения по капремонту школы в Сызрани и адресной помощи семье участника СВО в Самаре.
2 апреля 2026  15:02
По поручению Вячеслава Федорищева в этом году в Сызрани завершат капитальный ремонт школы №26
1138
Весь список