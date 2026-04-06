Деньги, самореализация и саморазвитие: в чем заключается смысл работы для самарцев

Эксперты hh.ru, российской платформы онлайн-рекрутинга, провели опрос среди 2 тысяч соискателей из разных регионов России, включая Самарскую область, чтобы выяснить, в чем для них заключается смысл работы.

Результаты опроса показали, что для большинства самарцев (75%) главный смысл работы — это деньги. Работа остается основным источником дохода и финансовой стабильности для большинства людей. Однако материальная мотивация — далеко не единственное, что ценят жители региона в своей профессиональной деятельности. 37% респондентов видят смысл работы в самореализации — возможности раскрыть свой потенциал и реализовать свои идеи. Это второй по значимости фактор, что говорит о стремлении самарцев находить в работе личностный смысл.

Треть опрошенных (33%) видят смысл работы в саморазвитии — возможности учиться новому, приобретать компетенции и расти как специалист. Это очень высокий показатель, который говорит о том, что самарцы активно инвестируют в свое профессиональное развитие.

Для 27% опрошенных работа — это возможность получить опыт, который они могут использовать в дальнейшем. Столько же — 27% — считают, что работа должна быть любимым делом, которое приносит удовольствие и вдохновение. Кроме того, 24% самарцев видят смысл в карьерном росте — возможности продвигаться по служебной лестнице и достигать новых профессиональных высот.

Стабильность и предсказуемость важны для 20% жителей региона, 10% ценят независимость, которую дает профессиональная деятельность, 8% — общение с коллегами, 6% — признание и уважение окружающих.

Менее значимым оказалось чувство обязанности и долга (2%). По 2% выбрали варианты «нет смысла» и «другое». Примечательно, что никто не затруднился с ответом — это говорит о том, что самарцы четко понимают, что они хотят получить от работы.

«Деньги остаются главным мотиватором для большинства самарцев, но самореализация и саморазвитие, занимающие 2-3 места, говорят о высокой внутренней мотивации и осознанном подходе к карьере. Для работодателей это важный сигнал: чтобы привлекать и удерживать таланты, нужно предлагать не только достойную зарплату, но и возможности для самореализации, обеспечивать стабильность, создавать условия для развития и карьерного роста», - говорит Альбина Султанова, директор hh.ru Поволжье.

Исследование проходило в феврале 2026 года среди 2 тыс. соискателей, в том числе из Самарской области.