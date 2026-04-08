Самарские приставы передали на уничтожение конфискованные регномера авто

Житель г. Самары был остановлен сотрудниками Госавтоинспекции, когда следовал в ночное время по дорогам города на своем «Ford Fusion». При проверке документов было установлено, что государственные регистрационные номера на автомобиле не соответствуют тем, что внесены в регистрационные документы данного транспортного средства.

Рассмотрев материалы дела, суд постановил признать автолюбителя виновным в совершении административного правонарушения по ст. 12.2 КоАП РФ «Управление транспортным средством с нарушением правил установки на нем государственных регистрационных знаков» и назначить наказание в виде лишения права на управлением транспортными средствами на полгода. Государственные регистрационные знаки — передать на уничтожение.

На основании постановления суда в отделении судебных приставов Советского района г. Самары было возбуждено соответствующее исполнительное производство. В рамках него сотрудниками Службы регистрационные номера были у должника конфискованы и переданы в Росимущество для дальнейшего уничтожения.