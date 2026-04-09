В регионе вручили награды заслуженным работникам авиационно-космической отрасли

Самарская область готовится отметить День космонавтики. В четверг, 9 апреля 2026 года, в преддверии празднования Дня космонавтики, в Самарском академическом театре оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича состоялось торжественное собрание, в котором приняли участие сотрудники предприятий, задействованных в производстве ракет-носителей «Союз», а также общественники и ветераны отрасли, студенты профильных вузов и колледжей.

Поздравить собравшихся по поручению губернатора Вячеслава Федорищева пришел первый заместитель Губернатора Самарской области – председатель Правительства региона Виталий Шабалатов.

«Для меня большая честь находиться сегодня в этом зале и от имени Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева поздравить работников и ветеранов отрасли с этим праздником. Ведь именно на Самарской земле была построена первая ступень ракеты, на которой Юрий Гагарин совершил свой легендарный полет. Здесь начался серийный выпуск ракеты Р-7, на которых в последующем были выполнены пилотируемые запуски», - обратился первый заместитель губернатора к собравшимся в зале.

Самарская область в настоящее время остается мощнейшим центром авиакосмической промышленности России. Объем отгруженной продукции предприятиями авиационно-космического ракетостроения за 2025 год составил более 75 млрд. рублей, что на 33% выше уровня 2024 года. В отрасли занято более 28 тысяч человек.

Флагманом аэрокосмического комплекса региона является АО «РКЦ «Прогресс», которое обеспечивает 100% российских пилотируемых запусков ракет-носителей «Союз» с трех космодромов: Байконур, Плесецк, Восточный. На сегодняшний день осуществлено более 2000 пусков ракет-носителей.

Председатель областного Правительства подчеркнул, что в настоящее время отрасль стремительно развивается, растут объемы производства, осваиваются новые виды продукции, применяются новые технологические решения.

Регион гордится и своими земляками-космонавтами: судьбы семерых покорителей космоса тесно связаны с Самарской областью. Здесь они родились, учились или работали. А самарец Олег Кононенко, в прошлом – конструктор РКЦ «Прогресс» – недавно возглавил центр подготовки космонавтов имени Юрия Алексеевича Гагарина в подмосковном Королеве.

В этот день создатели ракет услышали теплые слова поздравлений и благодарности с борта международной космической станции. С орбиты по спутниковой видеосвязи к ним обратились покорители космоса Сергей Микаев и Олег Федяев.

«Выражаем огромную благодарность всем тем, кто имеет отношение к этому празднику, за вашу преданность своей профессии, творческий подход к делу, смелость идей и нестандартность технических решений», - сказал, поздравляя ракетостроителей, космонавт-испытатель Олег Федяев.

Наиболее отличившимся сотрудникам и ветеранам предприятий аэрокосмической отрасли Виталий Шабалатов вручил высокие государственные награды. Почетных знаков Трудовой Славы, почетных званий «Заслуженный работник промышленности Самарской области» и «Заслуженный работник промышленности Самарской области» были удостоены работники АО «РКЦ «Прогресс», «ОДК-Кузнецов», «ЕПК-Самара», «Металлист-Самара», «Тяжмаж», «НПО Энергомаш имени академика Глушко» и НПО «Гидроавтоматика».