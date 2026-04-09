Я нашел ошибку
Главные новости:
Депутат Государственной Думы от Самарской области Леонид Симановский лично представил документы в Региональный организационный комитет для участия в процедуре внутрипартийного отбора.
Леонид Симановский подал документы для участия в предварительном голосовании «Единой России»
На самарских пляжах в тестовом режиме запустили новую пляжеуборочную технику.
С 2026 года для уборки самарских пляжей используют новую спецтехнику
В Самаре команды, победившие в городском проекте «Школьная Академия Городских Инициатив», начали подготовку к реализации своих инициатив. 8 апреля ученики школы № 92, работающие над созданием интерактивного пространства «Самара.
Победители «Школьной Академии Городских Инициатив» в Самаре готовятся к реализации своих проектов
9 апреля в преддверии празднования Дня космонавтики, в САТОБ состоялось торжественное собрание, в котором приняли участие сотрудники предприятий, задействованных в производстве ракет-носителей «Союз», а также общественники и ветераны отрасли, студенты про
В регионе вручили награды заслуженным работникам авиационно-космической отрасли
Дни культуры Республики Беларусь продлятся до 9 апреля. В начале осени творческие коллективы Самарской области отправятся с ответным творческим визитом.
В Самарской области проходят Дни культуры Республики Беларусь
С 31 марта по 8 апреля прошли конкурсные концертные мероприятия фестиваля «Веснушка – 2026» в Самаре. 
Фестиваль «Веснушка – 2026» подводит итоги конкурсных концертных мероприятий
Жители сёл Исток и Аверьяновка получают медицинскую помощь в современных условиях. В 2025 году здесь заработали новые модульные фельдшерско-акушерские пункты.
В Большечерниговском районе обновлено 80% ФАПов
На площади Куйбышева состоялся традиционный гарнизонный строевой смотр и развод нарядов полиции на службу по охране общественного порядка на территории города Самары.
В регионе проходят строевые смотры личного состава ГУ МВД России по Самарской области
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.3
-0.45
EUR 91.56
0.53
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Фестиваль «Веснушка – 2026» подводит итоги конкурсных концертных мероприятий
Музей Эльдара Рязанова запускает просветительский проект «Берегись кино»
Самарский зоопарк расскажет о животных в космосе
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

С 2026 года для уборки самарских пляжей используют новую спецтехнику

71
На самарских пляжах в тестовом режиме запустили новую пляжеуборочную технику.

На самарских пляжах в тестовом режиме запустили новую пляжеуборочную технику. Первым на песчаную полосу в районе IV очереди набережной, около Софийского собора, вывели прицепной пескопросеивающий аппарат — навесное оборудование, которое крепится к трактору, перерабатывает песок и избавляет его от камней, стекла и другого мусора.

«С прошлого года последовательно развиваем городские пляжи, прорабатываем совместно с Министерством природных ресурсов и экологии Самарской области вопрос открытия новых пляжей. Важно, чтобы содержание самого протяженного вдоль Волги пляжа в стране было на достойном уровне. В этом году приобрели первую партию спецтехники, которая облегчит очистку песка от мелкого мусора, стекла, камней. Поручил профильному департаменту проработать план последовательного пополнения парка спецтехники для содержания пляжей. Однако технические решения — лишь часть задачи. Настоящую чистоту можно обеспечить только при сознательном отношении самих жителей», – отметил глава города Самары Иван Носков.

Также в числе закупок к новому летнему сезону — универсальный погрузчик «Амкодор» и самоходная пляжеуборочная пескопросеивающая машина. Она обладает еще более высокой производительностью, чем прицепной аппарат, позволяет обрабатывать большие участки пляжа за один проход и может работать в ограниченном пространстве. Её начнут использовать, когда сойдут паводковые воды, ближе к открытию пляжного сезона. В целом парк спецтехники для обслуживания официальных городских пляжей и набережной, с 2026 года начитывает более 13 единиц.

«Если раньше пляжный песок рабочие просеивали вручную, то сейчас мы сможем делать это быстрее благодаря закупленной пляжеуборочной технике. Но от ручного труда полностью не отказываемся — он незаменим там, где техника не сможет подъехать: близко к скамейкам, навесам, стационарному оборудованию детских и спортивных площадок и другим пляжным конструкциям», – сказал директор МАУ «Самарская набережная» Артемий Анисимов.

Напомним, к старту пляжного сезона верхний слой песка будет обновлен — завезут и разровняют 29,5 тысяч тонн, что на десять тонн больше больше, чем в предыдущем теплом сезоне. Количество специализированного пляжного оборудования, которым будут пользоваться отдыхающие, почти на четверть больше, чем в прошлом году – 1413 единиц.

Отметим, что среди локаций предстоящих общегородских субботников — II очередь набережной (встреча на Маяковском спуске). Все желающие принять участие в уборке территорий 18 и 25 апреля могут выбрать эту или любую другую удобную локацию и пройти регистрацию по ссылке: https://pos.gosuslugi.ru/lkp/polls/594354/.

 

Фото:   пресс-служба администрации Самары

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
