С 2026 года для уборки самарских пляжей используют новую спецтехнику

На самарских пляжах в тестовом режиме запустили новую пляжеуборочную технику. Первым на песчаную полосу в районе IV очереди набережной, около Софийского собора, вывели прицепной пескопросеивающий аппарат — навесное оборудование, которое крепится к трактору, перерабатывает песок и избавляет его от камней, стекла и другого мусора.



«С прошлого года последовательно развиваем городские пляжи, прорабатываем совместно с Министерством природных ресурсов и экологии Самарской области вопрос открытия новых пляжей. Важно, чтобы содержание самого протяженного вдоль Волги пляжа в стране было на достойном уровне. В этом году приобрели первую партию спецтехники, которая облегчит очистку песка от мелкого мусора, стекла, камней. Поручил профильному департаменту проработать план последовательного пополнения парка спецтехники для содержания пляжей. Однако технические решения — лишь часть задачи. Настоящую чистоту можно обеспечить только при сознательном отношении самих жителей», – отметил глава города Самары Иван Носков.



Также в числе закупок к новому летнему сезону — универсальный погрузчик «Амкодор» и самоходная пляжеуборочная пескопросеивающая машина. Она обладает еще более высокой производительностью, чем прицепной аппарат, позволяет обрабатывать большие участки пляжа за один проход и может работать в ограниченном пространстве. Её начнут использовать, когда сойдут паводковые воды, ближе к открытию пляжного сезона. В целом парк спецтехники для обслуживания официальных городских пляжей и набережной, с 2026 года начитывает более 13 единиц.



«Если раньше пляжный песок рабочие просеивали вручную, то сейчас мы сможем делать это быстрее благодаря закупленной пляжеуборочной технике. Но от ручного труда полностью не отказываемся — он незаменим там, где техника не сможет подъехать: близко к скамейкам, навесам, стационарному оборудованию детских и спортивных площадок и другим пляжным конструкциям», – сказал директор МАУ «Самарская набережная» Артемий Анисимов.



Напомним, к старту пляжного сезона верхний слой песка будет обновлен — завезут и разровняют 29,5 тысяч тонн, что на десять тонн больше больше, чем в предыдущем теплом сезоне. Количество специализированного пляжного оборудования, которым будут пользоваться отдыхающие, почти на четверть больше, чем в прошлом году – 1413 единиц.



Отметим, что среди локаций предстоящих общегородских субботников — II очередь набережной (встреча на Маяковском спуске). Все желающие принять участие в уборке территорий 18 и 25 апреля могут выбрать эту или любую другую удобную локацию и пройти регистрацию по ссылке: https://pos.gosuslugi.ru/lkp/polls/594354/.

