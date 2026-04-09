В Самаре команды, победившие в городском проекте «Школьная Академия Городских Инициатив», начали подготовку к реализации своих инициатив.
Победители «Школьной Академии Городских Инициатив» в Самаре готовятся к реализации своих проектов

В Самаре команды, победившие в городском проекте «Школьная Академия Городских Инициатив», начали подготовку к реализации своих инициатив. 8 апреля ученики школы № 92, работающие над созданием интерактивного пространства «Самара. Космос. Первые», по приглашению главы города Ивана Носкова побывали в музее авиации и космонавтики имени С.П. Королёва в Самарском национальном исследовательском университете имени академика С.П. Королёва.

«Ребята из Октябрьского района предложили создать интерактивное пространство для всех жителей города — «Самара. Космос. Первые». Школьники серьезно подошли к делу, видно, что тема освоения космоса им интересна, они глубоко погрузились в вопрос. Но космос остаётся безграничной областью для изучения: научные открытия постоянно расширяют наши знания. Поэтому визит в тематический музей ребятам, во-первых, пойдет на пользу с практической точки зрения, а во-вторых, что тоже немаловажно, доставил им массу удовольствия. Подобные экскурсии и другие мероприятия организуем для всех команд-участников городского проекта «ШАГИ» — по «специализации» их проектов», – отметил глава города Самары Иван Носков.

Во время экскурсии школьники ознакомились с коллекцией музея, увидели изделия и агрегаты авиационной и ракетно-космической техники, созданные в Самаре, уникальные исторические документы конца ХIХ — начала ХХ века, в том числе первые российские издания по авиации, коллекцию автографов, письма и документы выдающихся ученых и конструкторов авиакосмической техники и космонавтов: С.П. Королёва, Д.И. Козлова. Н.Д. Кузнецова, В.П. Лукачева. Одна из главных художественных особенностей музея — витраж «Путь к звездам».

Реализовывать свои проекты команды будут в течение летних каникул, а представят в сентябре, накануне празднования 440-летия Самары. Средства на реализацию по поручению главы Самары будут выделены из городского бюджета.

Напомним, победителями проекта «ШАГИ» стали команды девяти школ Самары: школа № 15 («Открытый школьный музей»), № 132 (пространство «Вдох» с амфитеатром во внутреннем дворе), № 94 («Точка притяжения» с творческими и спортивными активностями), № 32 («Поле возможностей» и модернизация школьного стадиона), № 105 (открытая воркаут-площадка «Движуха»), № 68 (экопарк «Школьный сквер»), № 10 (площадки для тренировки управления БПЛА «Путь дронов»), № 92 (интерактивное пространство «Самара. Космос. Первые»), лицей «Престиж» (монумент «Мирный атом» в память о героях ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС).

 

Фото:  пресс-служба администрации Самары

