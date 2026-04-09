В регионе проходят строевые смотры личного состава ГУ МВД России по Самарской области

По поручению начальника областного главка МВД генерал-лейтенанта полиции Игоря Иванова на территории региона проходят строевые смотры личного состава.

На площади имени Куйбышева состоялся традиционный гарнизонный строевой смотр и развод нарядов полиции на службу по охране общественного порядка на территории города Самары. Заместитель начальника ГУ МВД России по Самарской области - начальник полиции полковник полиции Александр Якубенко и начальник Управления МВД России по г. Самаре полковник полиции Дмитрий Урюпин проверили знание законодательства, экипировку и обмундирование полицейских, а также их готовность к несению службы. Затем до личного состава были доведены ориентировки на разыскиваемых преступников, информация о похищенных ценных вещах и автотранспортных средствах. Для личного состава проведен тренаж по отработке боевых приёмов борьбы. Сотрудники Центра кинологической службы ГУ МВД России по Самарской области продемонстрировали задержание и конвоирование условного злоумышленника. Госавтоинспекторы показали, как проходит задержание водителя автомашины и мотоцикла, грубо нарушивших правила дорожного движения и пытающегося скрыться. Руководители вручили стражам правопорядка и общественникам почетные грамоты и благодарственные письма за добросовестное исполнение служебных обязанностей и значительный вклад в дело по предупреждению и раскрытию преступлений. В завершение мероприятия начальник Управления МВД России по г. Самаре полковник полиции Дмитрий Урюпин отдал приказ о заступлении на службу по охране общественного порядка. Сотрудники полиции прошли торжественным маршем, после чего выдвинулись по местам несения службы, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО