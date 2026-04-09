Депутат Государственной Думы от Самарской области Леонид Симановский лично представил документы в Региональный организационный комитет для участия в процедуре внутрипартийного отбора.
Леонид Симановский подал документы для участия в предварительном голосовании «Единой России»
На самарских пляжах в тестовом режиме запустили новую пляжеуборочную технику.
С 2026 года для уборки самарских пляжей используют новую спецтехнику
В Самаре команды, победившие в городском проекте «Школьная Академия Городских Инициатив», начали подготовку к реализации своих инициатив. 8 апреля ученики школы № 92, работающие над созданием интерактивного пространства «Самара.
Победители «Школьной Академии Городских Инициатив» в Самаре готовятся к реализации своих проектов
9 апреля в преддверии празднования Дня космонавтики, в САТОБ состоялось торжественное собрание, в котором приняли участие сотрудники предприятий, задействованных в производстве ракет-носителей «Союз», а также общественники и ветераны отрасли, студенты про
В регионе вручили награды заслуженным работникам авиационно-космической отрасли
Дни культуры Республики Беларусь продлятся до 9 апреля. В начале осени творческие коллективы Самарской области отправятся с ответным творческим визитом.
В Самарской области проходят Дни культуры Республики Беларусь
С 31 марта по 8 апреля прошли конкурсные концертные мероприятия фестиваля «Веснушка – 2026» в Самаре. 
Фестиваль «Веснушка – 2026» подводит итоги конкурсных концертных мероприятий
Жители сёл Исток и Аверьяновка получают медицинскую помощь в современных условиях. В 2025 году здесь заработали новые модульные фельдшерско-акушерские пункты.
В Большечерниговском районе обновлено 80% ФАПов
На площади Куйбышева состоялся традиционный гарнизонный строевой смотр и развод нарядов полиции на службу по охране общественного порядка на территории города Самары.
В регионе проходят строевые смотры личного состава ГУ МВД России по Самарской области
Фестиваль «Веснушка – 2026» подводит итоги конкурсных концертных мероприятий
Музей Эльдара Рязанова запускает просветительский проект «Берегись кино»
Самарский зоопарк расскажет о животных в космосе
В регионе проходят строевые смотры личного состава ГУ МВД России по Самарской области

На площади Куйбышева состоялся традиционный гарнизонный строевой смотр и развод нарядов полиции на службу по охране общественного порядка на территории города Самары.

По поручению начальника областного главка МВД генерал-лейтенанта полиции Игоря Иванова на территории региона проходят строевые смотры личного состава.

На площади имени Куйбышева состоялся традиционный гарнизонный строевой смотр и развод нарядов полиции на службу по охране общественного порядка на территории города Самары. Заместитель начальника ГУ МВД России по Самарской области - начальник полиции полковник полиции Александр Якубенко и начальник Управления МВД России по г. Самаре полковник полиции Дмитрий Урюпин проверили знание законодательства, экипировку и обмундирование полицейских, а также их готовность к несению службы. Затем до личного состава были доведены ориентировки на разыскиваемых преступников, информация о похищенных ценных вещах и автотранспортных средствах.   Для личного состава проведен тренаж по отработке боевых приёмов борьбы. Сотрудники Центра кинологической службы ГУ МВД России по Самарской области продемонстрировали задержание и конвоирование условного злоумышленника. Госавтоинспекторы показали, как проходит задержание водителя автомашины и мотоцикла, грубо нарушивших правила дорожного движения и пытающегося скрыться. Руководители вручили стражам правопорядка и общественникам почетные грамоты и благодарственные письма за добросовестное исполнение служебных обязанностей и значительный вклад в дело по предупреждению и раскрытию преступлений.     В завершение мероприятия начальник Управления МВД России по г. Самаре полковник полиции Дмитрий Урюпин отдал приказ о заступлении на службу по охране общественного порядка. Сотрудники полиции прошли торжественным маршем, после чего выдвинулись по местам несения службы, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:   пресс-служба ГУ МВД СО

 

Теги: Самара

Новости по теме
Депутат Государственной Думы от Самарской области Леонид Симановский лично представил документы в Региональный организационный комитет для участия в процедуре внутрипартийного отбора.
Леонид Симановский подал документы для участия в предварительном голосовании «Единой России»
Депутат Государственной Думы от Самарской области Леонид Симановский лично представил документы в Региональный организационный комитет для участия в... Политика
На самарских пляжах в тестовом режиме запустили новую пляжеуборочную технику.
С 2026 года для уборки самарских пляжей используют новую спецтехнику
На самарских пляжах в тестовом режиме запустили новую пляжеуборочную технику. Благоустройство
63
В Самаре команды, победившие в городском проекте «Школьная Академия Городских Инициатив», начали подготовку к реализации своих инициатив. 8 апреля ученики школы № 92, работающие над созданием интерактивного пространства «Самара.
Победители «Школьной Академии Городских Инициатив» в Самаре готовятся к реализации своих проектов
В Самаре команды, победившие в городском проекте «Школьная Академия Городских Инициатив», начали подготовку к реализации своих инициатив. 8 апреля ученики... Общество
Более 150 гектаров городских парков готовят к летнему сезону в Самаре
Более 150 гектаров городских парков готовят к летнему сезону в Самаре
Дефицит водителей троллейбусов и трамваев в Самаре превысил 30%
Дефицит водителей троллейбусов и трамваев в Самаре превысил 30%
Вячеслав Федорищев поздравил сотрудников военных комиссариатов
Вячеслав Федорищев поздравил сотрудников военных комиссариатов
в Самарской области объявлена ракетная опасность
В Самарской области объявлена ракетная опасность
Во вторник, 7 апреля, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание. Одним из ключевых вопросов повестки стала подготовка пляжей и мест массового отдыха у воды к купальному сезону.
На оперативном совещании при губернаторе обсудили подготовку пляжей и мест массового отдыха у воды
